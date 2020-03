Falta apoyo de federación para afrontar el coronavirus

GUANAJUATO, Gto.- El Secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, afirmó en una reunión con diputados locales que es necesario contar con el apoyo de la federación para poder atender el problema del Coronavirus ya que desde hace dos años no reciben los 200 millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos, mientras que el gobierno estatal destinó 100 millones de pesos para atender la contingencia en la entidad. Es incalculable los recursos que se requieren para atender en Guanajuato la pandemia.

Estimó que cuando menos se requiere como mínimo 167 millones de pesos, cantidad que se tiene para atender el problema del dengue en la entidad “y me parece poco porque el dengue habitualmente no tiene casos graves ni muchos pacientes en un mismo escenario”, dijo en entrevista al término de la reunión.

En la explicación que dio a las y los legisladores quienes conocieron las acciones y medidas que se realizan conjuntamente con gobiernos municipales e iniciativa privada, el funcionario estatal afirmó que hasta el momento solo hay dos casos confirmados que apenas serán subidos a la plataforma nacional de la Secretaría de Salud y que uno podría quedar descartado.

En la entrevista aclaró que en este asunto “se hace todo un análisis en cada caso de muerte y nosotros lo subimos como si fuera confirmado. No pasaría nada si se baja (de la plataforma) porque va a haber más casos en un futuro no muy lejano y esperamos que sean leves”.

ANALIZARÁN ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA

Finalmente, Díaz Martínez aseveró que se deberá analizar si se llevan a cabo las actividades de la Semana Santa, “hay que analizar cada escenario a nivel local del tipo de necesidades que tenga cada municipio y eso lo trabaja cada jefe de Jurisdicción Sanitaria con los directores municipales de salud y se tomarán las mejores decisiones en consenso”.

