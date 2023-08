Falta apoyo de becas para menores de personas desaparecidas

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Norma Patricia Barrón Núñez, del colectivo Una Luz en el Camino, del municipio de Juventino Rosas, planteó la necesidad que sean otorgadas becas a los hijos de las personas desaparecidas.

“Hay familias que se quedan sin una madre y sin un padre y hay tías o abuelas que se hacen cargo de un hijo o hijos de los desaparecidos, y yo hago esa petición que se les dé una beca a ellos ya que el apoyo que de la Comisión Estatal de Apoyo a Víctimas en verdad no alcanza”, afirmó.

Es necesario que se otorguen becas para que los menores de edad que no cuentan con sus padres desaparecidos, puedan seguir sus estudios.

A su vez, en la reciente visita que hicieron al Congreso del Estado, Marisol Esquivel Franco, del colectivo Girasoles Encontrados, de Celaya, relató cómo fue amenazada cuando intentó buscar a su hijo y nuera desaparecidos desde hace tres años.

“Cuando comenzamos a buscarlos eran puras amenazas, en la Fiscalía General del Estado no me paraba porque me daba miedo que me vieran ahí”.

Por su parte, Ma. Elena Rodríguez Vega, del colectivo “¿Dónde están?”, del municipio de Acámbaro, dijo que la principal demanda es la falta de recursos para continuar con la búsqueda de su familiar desaparecido.

“La comisión estatal de búsqueda no tiene suficiente presupuesto para comprar el material que necesitamos. Estamos aquí para buscar propuestas y acciones porque lo importante son los resultados. Necesitamos que estén aquí personas comprometidas y honestas, que no nos den palmaditas en la espalda. Necesitamos resultados”, terminó.

En la reunión encabezada por el diputado David Martínez Mendizábal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Local, las representantes de los diferentes colectivos coincidieron que faltan recursos, herramientas, garantías de protección e investigar con perspectiva de género los feminicidios. Esas fueron algunas de sus principales demandas.

El legislador dijo que lo prioritario es conocer las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas, “nuestra tarea es esa, nosotros no queremos encabezar nada”.

El grupo parlamentario de Morena apoyó todas las propuestas que presentó la Plataforma Por la Paz y la Justicia, “hicimos alguna modificación de redacción y la postura fue apoyar lo que la mayoría de ustedes han consensado, independientemente de dónde provenga”, terminó Martínez Mendizábal.