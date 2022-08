Falla el 80% de lactancia debido a mitos

El 80% de los procesos de lactancia fallan derivado de los mitos que aún los papás creen, además de la desinformación, por ello, Ana Laura Lugo certificada internacional en lactancia materna recomendó no aplicar remedios caseros que lejos de ayudar al bebé, pueden provocar una situación de salud grave en el recién nacido.

Del primero al 07 de agosto se celebra la semana mundial de la lactancia 2022, bajo el lema "Informar y Educar", “desde el parto hasta que culmine la lactancia, donde se hace conciencia a que la lactancia es un acto natural de amor y alimento; y que es un derecho del menor y obligación de la madre, la lactancia materna es primordial en la salud de los niños y niñas”, refirió la asesora.

Así mismo dijo que en el periodo de la lactancia y el embarazo existen diversos mitos y realidades, remedios caseros que lejos de ayudar al bebé, pueden provocar una situación de salud grave en el recién nacido, por ello, argumentó que el acercarse a una asesora en lactancia, previene y desmiente de varios mitos que existen en medio de este proceso que lleva la madre.

“Lo más difícil o lo que más nos cuesta desapegar son los mitos que se han transmitido de generación en generación, el ayudar a las mamás a fomentar remedios caseros que antiguamente se creía ayudaban a producir leche y por consecuencia asegurar el bienestar del bebé, creo que son las cosas más difíciles con las que se tiene que lidiar la nueva mamá, hasta la abuelita”, señaló.

Ana Laura, invitó a las madres de familia a unas pláticas gratuitas el día 5 de agosto, en la plazoleta Miguel Hidalgo, a las 17 horas, se realizarán actividades y se resolverán dudas sobre la lactancia.

Respecto a los mitos que pueden enfrentar las mujeres en su etapa de lactancia, Ana Laura dijo que luego de cinco años de experiencia en cada caso se conoce uno más, “lo peor de todo es que no hay sentido común al respecto y es muy complicado trabajar en ello, los más frecuentes es que se les fue la leche, eso es imposible, la lactancia funciona a libre demanda, esto conlleva respetar cuándo el bebe desea ser alimentado; la realidad es que para que funcione a mayor succión mayor será tu producción, si no hay estimulo no va haber producción, es la única respuesta a este mito de se me fue la leche”.