Extorsiones han ido en descenso

Las extorsiones a comerciantes y particulares han ido a la baja, así lo informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De septiembre a diciembre se realizaron 23 denuncias.

El comisionado encargado de la dependencia, Rodolfo Cruz Nicolás, dijo que de enero a marzo del 2021 se han atendido seis casos de extorsiones entre comerciante y particulares, una cifra moderada en relación con el mismo periodo del 2020 donde no se registraron denuncias a causa de esta incidencia.

Mientras que en el periodo de septiembre a diciembre se brindó orientación a 23 víctimas por este delito a través de la oficina de enlace ciudadano instalada en el mercado Tomasa Esteves, las cuales fueron canalizadas a la fiscalía para establecer la carpeta de investigación.

El funcionario también señaló que se siguen presentando casos de personas que tienen miedo a denunciar aunque reconoció que son aislados, pues se trata de gente que teme poner en riesgo la vida de su familia y su patrimonio.

“Hay gente que todavía tiene miedo a denunciar es normal el temor ya que entra en riesgo el patrimonio de la persona, nosotros nos encargamos de darles recomendaciones a la ciudadanía de las acciones que deben realizar en estos casos”, dijo.

Además indicó que a las víctimas también se les ha brinda algunos apoyos para hacer sentir seguros a los denunciantes entre las que se encuentran traslado a sus domicilios y vigilancia en sus negocios mientras se cierran, así como otras recomendaciones.

De acuerdo al semáforo delictivo del estado de Guanajuato, en Salamanca durante el mes de enero se han registrados dos denuncias por extorsión, dos más en comparación con enero del 2020 donde no se tuvieron reportes por esta incidencia, sin embargo esto no significa que no hayan sucedido.