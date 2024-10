Extorsiones alcanzan a la iglesia en Salamanca

De las 78 carpetas de investigación que se han iniciado en Salamanca, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el delito de extorsión en el periodo de enero a septiembre de este 2024, una corresponde a la denuncia que interpuso Agustín Rodríguez García, sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Valtierrilla, quien además confirmó que a diario comerciantes y particulares de la comunidad son víctimas de este delito.

“Es un secreto a voces la extorsión; aquí hay personas que llevan de dos a tres años siendo extorsionadas. Lamentablemente y frecuentemente no denuncian por temor a que no se sienten protegidos por las propias autoridades, no de mala fe, pues sabemos que están rebasadas por la delincuencia. Incluso hace un mes vinieron a querer extorsionar a la parroquia”, conformó.

En este aspecto, el clérigo relató que esta situación comenzó con una llamada un día sábado hace un mes, a la cual no se le dio importancia, ya que es de conocimiento que todos los días hay gente llamando para ver si le pega y extorsionar a un comerciante, particular o incluso a algún empresario. “El lunes siguiente apareció una persona que vino de parte de un supuesto cartel, buscando a una persona de la oficina por su nombre. Dijo que venía por el encargo y que si no iba a venir después. Yo hice la demanda correspondiente y me comuniqué con mi Obispo para expresarle la situación; inmediatamente me asesoró la abogada de la Diócesis. Platiqué con ella, me dijo todos los pasos que debía de seguir, los protocolos, los cuales aunque con miedo es denunciar”, recordó.

En este contexto, el sacerdote reflexionó que las personas que se dedican a esta actividad son pequeñas células que van creciendo y que cuando una persona les da, ya no se los quita de encima. Cada vez piden más y cada vez el tiempo es menor para darles el dinero, una situación que confirmó viven muchas personas de la comunidad, quienes a pesar de estar hartas, no han reunido el valor para denunciar que son víctimas de este delito silencioso. “Eso ahoga a las personas y es lamentable lo que estamos viviendo en Valtierrilla. Sé que estamos en la parte de todo lo que se está viviendo; hay intentos de extorsión a diario a comerciantes y a particulares se les está pidiendo cobro de piso, y hay gente que ya está fastidiada de darles. No denuncian por temor a represalias más grandes por parte del mismo crimen”, reveló.

A pesar de ello, dijo que en las últimas dos semanas se ha vivido una aparente calma en la comunidad más grande de Salamanca, luego de los asesinatos que se perpetraron a inicios del presente mes. “Se dieron hechos violentos no solamente en Valtierrilla, sino también en varias partes del estado y lamentablemente pues la muerte regresó aquí a Valtierrilla, al menos durante dos semanas, en el centro de rehabilitación para jóvenes de drogadicción, donde mataron a algunos que eran de esta comunidad. Bueno, ahorita hay una aparente calma, esperemos que nos perdure", concluyó.