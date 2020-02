Extorsionan desde prisiones federales

De cada 10 llamadas de intentos de extorsiones o secuestros exprés que se presentan en el estado, siete provienen desde los penales federales de Santa Martha Acatitla, Puente Grande y del de Altamira.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 fueron investigados 20 casos de extorsión en Guanajuato

De acuerdo con un informe de inteligencia y seguridad que ha sido analizado en las mesas de seguridad estatal, del cual Organización Editorial Mexicana tiene copia, la mayoría de los casos de extorsión provienen desde penales federales y el resto son del estado, particularmente de la zona Laja-Bajío, donde en 2019 47 personas fueron detenidas por el delito de extorsión y que dijeron ser presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona.

7 de cada 10 llamadas son de penales federales

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que aunque ha puesto el tema en la mesa de seguridad federal, que lo ha llevado incluso a las sesiones de la Convención Nacional de Gobernadores y a pesar de que lo ha platicado con el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aún continúan los casos, por lo cual volvió a pedir que sean revisadas bien los penales federales, para evitar que desde dentro se siga delinquiendo.

Nosotros recibimos diariamente muchas llamadas de extorsión, de secuestros virtuales de muchas prisiones, yo he puesto esta queja en la Conago, lo he puesto en la mesa de seguridad, se lo he dicho al propio secretario Durazo, las llamadas que más recibimos nosotros son del penal de Altamira, en Tamaulipas; Santa Martha Acatitla, en Estado de México, y Puente Grande, en Jalisco





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato

“Diario son muchas llamadas las que llegan y estamos aclarándole a la gente 'cuelga', 'no te dejes extorsionar', presentamos ya las denuncias, pero quienes hacen las llamadas están en prisión y tal parece que tienen una impunidad total desde prisión”, dijo el mandatario estatal.

De acuerdo con Sophía Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, el modus operandi es el mismo que el que han venido empleando los extorsionadores: llaman para decir que tienen a un familiar secuestrado y empiezan a intimidar con amenazas a las personas, para que hagan el depósito de una cantidad, sobre todo en tiendas de conveniencia.

Si se es víctima de intento de extorsión, la recomendación es colgar el teléfono y llamar al 088 o al 911

O bien, que quien habla es el presunto integrante de un grupo delictivo y que está afuera del domicilio de la persona a la que le hablan y para no hacerle daño, le piden también una cantidad que empieza en cifras altas y termina en depósitos de mil, dos mil hasta cinco mil pesos.

La mayoría de las llamadas de extorsión provienen desde penales federales, como el de Puente Grande.

“Por eso es importante colgar y reportar al 088 o al 911. Aunque hemos tenido una disminución en la incidencia, lo importante es que la gente no caiga, que conserve la calma, que reporte y se ponga en contacto de inmediato con sus familiares”, dijo Sophía Huett López, quien confirmó la detención de grupos dedicados al delito de extorsión.

Penales estatales, sin incidencia

Los penales del estado tienen sistemas de inhibición de señal para evitar ilícitos.

El gobernador de Guanajuato dijo que para evitar que desde los penales estatales, sobre todo del de Valle de Santiago, que es de máxima seguridad, constantemente hacen operativos para detectar que los internos tengan teléfonos celulares, drogas o cualquier objeto no permitido dentro de las instalaciones.

“Cinco años consecutivos hemos sido catalogados por Derechos Humanos como de las mejores prisiones, tenemos inhibidores de señal, continuamente hacemos operativos para quitar celulares, para quitar cualquier otro instrumento que pudieran estar utilizando.

La entrada, por ejemplo, en el de Valle de Santiago, que es el que tenemos de máxima seguridad en Guanajuato, es de la misma tecnología como entrar al aeropuerto de Houston, con los mismos operativos para detectar drogas, si hay dinero”.

Incluso, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que este año el Cereso de Valle de Santiago será ampliado en un 20%, el cual tiene una población de poco más de mil 300 internos entre sentenciados y personas que esperan una sentencia por los delitos que cometieron.