Extienden dos horas el cierre de cantinas

La Dirección de Fiscalización y Control de Salamanca anunció que se extenderá dos horas más el permiso para venta de alcohol en los distintos establecimientos, así como el horario para el cierre en bares y antros de la cuidad.

Los horarios para la venta de alcohol y cierre de estos lugares para este 31 de diciembre se extenderán; por lo que antros podrán cerrar a las 4:30 am, restaurante bar a las 3 am y vinaterías a la 2 am, informo la Coordinadora Operativa de Fiscalización y Control Lourdes Ruiz.

Además se dio a conocer que mantendrán operativos durante todo el día por parte de la dependencia para vigilar que los establecimientos cumplan con los horarios establecidos para el cierre de lugares y en caso de no respetarlos serán acreedores a multas.

“Se estarán trabajando tres turnos para vigilar que se respeten los horarios, y cuidar que se cumpla lo establecido por la ley y en caso de que no se respete se aplicaran multas” comentó Lourdes Ruiz.