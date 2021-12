Externan habitantes de Valtierrilla necesidades

El alcalde César Prieto Gallardo dijo que revisarán la operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Valtierrilla (SAPASVA), ya que la mayoría de los habitantes de dicha comunidad externaron su molestia por el cobro excesivo en el pago del servicio del agua.

También atenderán temas de drenaje.

Son varias las necesidades que tienen la comunidad de Valtierrilla, entre los que destacan el drenaje, la remoción del jardín principal para convertirlo en un andador peatonal, además manifestaron su molestia por la actual administración del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (SAPASVA).

“Nos comentan que en el tema del agua Sapasva, hay muchas irregularidades y que la gente no está muy contenta con la administración que se está haciendo pagos excesivos, que no es correcto, si se tiene que pagar un recargo pero no tiene que ser con interés y también estaremos revisando el padrón de moroso que tienen, ya que nos comentan que hay personas que llevan años sin pagar”, explicó.

Se requiere que haya una concientización sobre el cuidado del agua y que el organismo de agua de Valtierrilla, busque la disposición adecuada de mejora el servicio del vital líquido, en donde los habitantes tengan la certeza de que sus aportaciones se están usando de manera correcta.

En Valtierrilla hay muchos liderazgos y eso no abona a las necesidades de la comunidad, por eso es importante que se aprenda a trabajar en unidad con la gente, por ello ya se está realizando una lista con las necesidades principales de la comunidad, pero es necesario que se trabaje en equipo para ello.