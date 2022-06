Externan comerciantes su seguridad tras rondines en el Mercado Barahona

Comerciantes del mercado Barahona, externan que se sienten seguros tras rondines de los elementos de seguridad. Externan que no se ha visto un operativo mercado Seguro de manera constante.

Como anteriormente se había dado a conocer que en un trabajo en conjunto con las diversas corporaciones de seguridad instaladas en el municipio de Salamanca, han llevado a cabo el operativo “Mercado Seguro”, el cual tiene como finalidad inhibir los hechos delictivos que se presenten en esta central de abastos.

Este operativo se ha llevado de manera constante en el mercado Tomasa Esteves, por lo cual los locatarios del mercado Barahona en la zona sur del municipio comentaron que este operativo no se ha visto de igual manera como en el otro mercado de la ciudad.

Oscar, locatario del mercado Barahona detalló que no es tan frecuente la presencia de personal de seguridad pública en el mercado, pero cuando esta llega a presentarse, da tranquilidad a locatarios y clientes de dicho mercado.

“Aquí casi no vienen, si se dan sus vueltas pero casi no vienen, pero sí nos sentimos un poco más seguros nosotros como locatarios y clientes dan tranquilidad para venir a comprar a este mercado; en este mercado es muy raro que se presenten robos, solamente hace un año cuando personas en motocicleta ingresaron a robar, pero de ahí en más no se han presentado robos”, explicó.

Además algunos locatarios detallaron que solamente llegan algunos elementos de seguridad, a dar algunos rondines pero solamente por la periferia del mercado, y no se percatan de su presencia en el interior del mismo.

Un locatario que prefirió mantenerse en el anonimato detalló que ha visto la presencia de los elementos de guardia nacional, pero no a tal grado como en el mercado Tomasa Esteves. “Aquí hace poco nos robaron la tubería de los tinacos, está bien que hagan este tipo de rondines, pero solamente se han acercado dos elementos, pasan con algunos comerciantes y se retiran, pero no llegan asi con los perros como lo es en el mercado Tomasa Esteves”.

Vicky, comerciante de este mercado reiteró que en el tema de seguridad se había solicitado con anterioridad esta presencia de seguridad, pero esta presencia para tener “una mejor seguridad para los clientes que vienen a este mercado Barahona”.

Cabe mencionar que los últimos hechos de inseguridad que se presentaron en el mercado Barahona fue el pasado 20 de mayo del presente año, en el cual amantes de lo ajeno despojaron de toda la tubería que suministra agua a los comercios.