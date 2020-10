Expo alfeñique no acata protocolos

Debido a la gran cantidad de personas que han acudido a la Feria del alfeñique, la noche del domingo Protección Civil tuvo que intervenir para cerrar el acceso a este lugar, pues aunque su horario es hasta las nueve de la noche, 40 minutos después todavía casi 200 personas esperando entrar.

El Dato...

Israel Martínez Negrete, coordinador de Protección Civil de Irapuato, dijo que para evitar esta situación se tomarán varias medidas, como pedir a los propietarios de los puestos que abran más temprano, establecer un circuito para que por un lado se pueda entrar y por el otro salir, además de controlar la cantidad de personas que hay dentro de la Feria del Alfeñique, para que este lugar no se convierta en punto de contagios de Covid-19.





Y es que a través de redes sociales, varios asistentes señalaban que los protocolos no se estaban respetando, pues en las filas no había la sana distancia, adentro del lugar las personas cuando ingresaban se quitaban el cubrebocas o bien comerciantes sin éste colocado, además de que continuaba ingresando gente, pero la que estaba dentro aún no salía y por ello se daba la aglomeración.

Por ello, Protección Civil tuvo que intervenir, impedir el acceso de las personas que aún querían ingresar, a pesar de que el horario de ingreso ya había pasado, además de que también tuvieron que pedir a las personas que estaban dentro que comenzaran a desalojar el lugar.





Inclusive, se tuvo que pedir apoyo de la Policía Municipal para invitar a las personas para que se retiraran del lugar

Por ello, se trabaja en un nuevo protocolo para que la visita a este lugar no genere complicaciones, pues se trata del primer lugar en donde se está permitiendo el acceso de familias completas, incluyendo niños y adultos mayores y por ende reforzarán los trabajos para que las personas asistan de manera responsable.





