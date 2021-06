Exitoso cierre de campaña de Isaac Piña

Con el apoyo de miles de Salmantinos de comunidades y colonias, Isaac Piña Valdivia,candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Salamanca cerró su campaña proselitista, por Salamanca.





Al evento asistieron invitados especiales.





A este evento asistieron como invitados especiales, el Ex Gobernador Miguel Márquez, los Senadores, Alejandra "la güera" Reynoso y Erandi Bermúdez, Galo Carrillo, Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Samuel Alcocer, Tomas Gutiérrez, Rubén Vázquez de la Rosa, líder de la Asociación Pro Agro Guanajuatense e integrantes de la planilla.

En su mensaje de apoyo la Senadora, Alejandra la Güera Reynoso, manifestó "hoy estamos cerrando 60 días de campaña y el PAN regresa a gobernar Salamanca con Isaac Piña. Hoy le decimos a las mujeres que el PAN va a luchar para que regresen las estancias infantiles y el seguro popular, el PROCAMPO; y le decimos a MORENA que les vamos a quitar la mayoría en la cámara de Diputados, el triunfo es de Isaac Piña, este 6 de junio".





Llaman a salir a votar el próximo 6 de junio.





El también Senador Erandi Bermúdez, aseguró, que hace tres años mucha gente creyó en MORENA y para los Salmantinos han estado peor, ninguna obra federal, por ello llamó a reflexionar que es lo mejor para Salamanca y para el país.

Por su parte el ex gobernador Miguel Márquez Márquez , manifestó, "Ya huele a PAN en Salamanca. Hoy no tengo la menor duda de que tienen al mejor candidato y van a tener al mejor presidente municipal; Isaac Piña viene a decirles "no les voy a fallar" y tienes que regresar con los que te dieron la confianza, necesitamos que este 6 de junio salgan todos a votar por los candidatos de Acción Nacional; "agarra lo que te dan pero vota por el PAN", concluyó.









Finalmente el abanderado a la presidencia municipal por Acción Nacional, Isaac Piña, señaló, "gracias a todos ustedes y gracias a mi familia, a mis papás; saludo también a un gran amigo Miguel Márquez y gracias Rubén Vázquez, quien está siempre viendo por la gente del campo. En esta campaña por Salamanca recorrimos todas las comunidades y todas las colonias, por eso les digo, "Este PAN ya se coció".

Manifestó que Salamanca es grande y lo más grande que tiene es su gente,además pidió el apoyo para Karina Padilla candidata a diputada local y Justino Arriaga contendiente por la diputación federal .









Dijo que Salamanca ya está cansada de las distinciones que hace el presidente diariamente y de como MORENA quitó los apoyos al campo, a las guarderías, a madres solteras y el seguro popular.

Por ello pidió el apoyo y la confianza

para que este 6 de junio los ciudadanos salgan a votar por los candidatos del PAN y por Isaac Piña, para Presidente Municipal.









"Vamos a barrer a MORENA y los trabajadores de presidencia municipal decirles que van a contar con todo mi apoyo; por eso, este seis de junio con su apoyo Acción Nacional va a regresar a la presidencia municipal", concluyó.