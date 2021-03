Exigen mujeres alto a la violencia, el acoso y las desapariciones

CELAYA, Gto.- Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres se manifestaron a afuera de la presidencia municipal de Celaya.









Las jóvenes, de manera pacífica, colocaron cartulinas con leyendas escritas que decían: "Vivas nos Queremos", "Ni una Más", "Basta Ya, Ni Una Más", "Las mujeres cuando están unidas son mucho más fuertes", "Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata", entre otras.

También pegaron varias fotografías de hombres señalándolos de acosadores y violadores, se desconoce de dónde sean los mencionados ya que ninguna de las jóvenes quiso hablar.









Para evitar algún tipo de disturbio la Secretaría de Seguridad Ciudadana mandó un grupo de 15 elementos, en su mayoría mujeres, quienes estuvieron haciendo rondines para evitar cualquier disturbio.