Exigen esclarecer accidente vial que dejó en coma a madre autónoma en Salamanca

Familiares y amigos de Guadalupe Cerón Lozano de 24 años de edad, exigen se investiguen las causas y condiciones en que se registró el accidente que por el momento, la mantiene en coma tras, sufrir un derrame cerebral, además de múltiples fracturas de extremidades superiores e inferiores, así como la perforación de un pulmón, por lo que su pronóstico de recuperación es reservado.

En este contexto, María Olivares amiga de la Guadalupe compartió para El Sol de Salamanca, algunos pormenores del accidente que produjo en calles de la zona centro la madrugada del pasado 2 de noviembre, entre la motocicleta tripulaba su amiga y un automóvil compacto cuyo conductor en aparente estado de ebriedad no respetó la luz roja de la intersección de Tomasa Esteves y Abasolo, por lo que impactó de lleno a la otra unidad.

“A pesar de que los padres del responsable viven ahí en esa zona quisieron meter el carro a su domicilio hay fotos del carro, de las placas, incluso un video en el que se ve el choque, lamentablemente en el Ministerio Público dicen que al no enfocarse a las luces, para evidenciar que se pasó la luz roja, no se puede avanzar en la demanda, por lo que el responsable está libre”, externó.

En cuanto a las lesiones que sufrió Guadalupe, se informó que sufrió un derrame cerebral, fractura de clavícula, costillas y pierna, además de perforación en un pulmón.

“Ella tiene 24 años, su hijo la espera ella es mamá soltera, no puede ser que nos digan que no hay pruebas suficientes para proceder, en el lugar del accidente había personas a quienes les pedimos que se comuniquen con nosotros para que nos den información sobre lo sucedido, ya que el fulano que se pasó el alto estaba en estado de ebriedad, no es justo que ande como si nada cuando enseñamos videos claramente se ve que se pasa el alto, pero nos dicen que no se ve el semáforo, lo que queremos es juntar las pruebas para que esto no quede impune”, añadió.

Por otro lado, María indicó que luego de 76 horas autoridades municipales a través de la dirección general de Movilidad no se han presentado para emitir alguna declaración al respecto o material del sistema de video vigilancia instalado en este tipo de cruces que ayuden a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.