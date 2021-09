Exigen empresarios y restauranteros mayor estrategia de seguridad y más efectivas

El Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca e integrantes del gremio restaurantero lamentaron los hechos ocurridos en el restaurante-bar 1604 y exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales esclarecer los hechos.

Local Califica gobernador como terrorismo atentado en Salamanca El presidente de la cúpula empresarial, Raymundo Gómez García, manifestó que este tipo de acontecimiento afecta la imagen del municipio, haciéndolo ver como una ciudad conflictuado y sumido en un problema de inseguridad importante y eso desalienta las inversiones para Salamanca, así como a la misma ciudadanía en el consumo local.

Mencionó que este tipo de actos merecen una especial atención, “exigimos que sí se trabaje en esclarecer los hechos, y en cuanto a las autoridades que haya una coordinación entre todas dejando de lado los temas políticos y que actúen como instancias que deben dar soluciones, en cuanto a nosotros como sociedad civil y organizar, también sumar a lo que nos corresponde”.

La partida de Mauricio Salvador Romero Morales representa un gran golpe para el sector restaurantero, pero también para otros rubros, pues se trataban de un empresario que generaba fuentes de empleo, por eso es importante trabajar en conjunto con las autoridades para regresar la confianza a la ciudadanía.

Gómez García, externó sus condolencias y mando un abrazo solidario a la familia de las víctimas, asimismo exigió a las autoridades realizar el trabajo que les corresponde para que este caso no quede impune.

Falta estrategia

Por su parte, los restauranteros señalaron que este tipo de actos provocan impotencia y enojo entre su sector e indicaron que ha hecho falta estrategia para aminorar las situaciones de inseguridad.

“Hace falta estrategia de seguridad, si ven el fin de semana que el área donde está el restaurante no era de conflicto ni nada, pero simplemente por cuidado pones una patrulla allá afuera, al rato van a venir y nos van a decir que nos van dar un taller de capacitación y que nos van a poyar, pero eso no sirve de nada, porque al paso del tiempo se va ir dejando poco a poco, hasta que ya no se hable del tema ”, explicó un restaurantero que prefirió mantener su identidad en el anonimato.