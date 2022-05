Exigen comerciantes presencia de proximidad y atención de oficina de enlace en el Tomasa Esteves

Luego de que comerciantes del Tomasa Esteves calificaran de inoperantes o poco funcionales los operativos del “Mercado Seguro”, el alcalde César Prieto se comprometió a buscar en conjunto con el director de Seguridad Pública que los dispositivos tengan un verdadero acercamiento y proximidad con los locatarios, ya que en el útimo desplegado los elementos se limitaron a cruzar el mercado por sus pasillos y concluirlo en menos de 20 minutos.

Local Elementos de SeDeNa y Guardia Nacional realizaron un acercamiento de proximidad

“Los operativos, a final de cuentas, los propios locatarios los ven con buenos ojos, ellos comentan que se siente la seguridad cuando están ellos, y garantiza a quienes visitan el mercado para hacer sus compras, sin embargo esto que comentas también lo voy a revisar con el coronel Alejandro Flores para que no sólo se haga una visita superflua sino que también se arme una estrategia y un acercamiento”, manifestó el edil.

En cuanto al espacio donado por la Unión de Comerciantes para la habilitación de una oficina de enlace y estadía de elementos de policía en la central de abastos, el munícipe mencionó que buscará la manera de que se reactive luego de más de siete meses de que ha permanecido cerrada debido a los pocos elementos con los que cuenta Salamanca.

“La Oficina de Enlace que tiene policía municipal en el mercado, desgraciadamente por el tema de los elementos, que son muy pocos y los turnos, pues no permite ciertas acciones, pero se estará analizando con el director de Seguridad Pública, ya estamos reforzados con la coordinación que se tiene con Guardia Nacional y la Sedena”.

El cuartel militar

Por otro lado, César Prieto indicó que se mantiene en pie la construcción del cuartel militar en la comunidad La Manga, mismo que deberá edificarse este año, de lo contrario se podrían perder los recursos que fueron aprobados para realizar este importante proyecto en materia de seguridad.

“Estamos en el proceso del dictamen para entregarlo directamente a la Sedena y que se empiece a construir, me habían dicho que en marzo comenzaban los trabajos, pero sus tiempos se movieron, es un recurso que se tiene que ejercer porque si no se pierde, no sé la cantidad pero es una buena inversión y, sobre todo, la derrama económica, ya que serían unos 300 ó 400 elementos que se vendrían para acá y eso detona una mejora en la economía de la ciudad”, argumentó el alcalde.

El sentir de los comerciantes

Comerciantes del centro de abastos más importante de Salamanca, aseguran que la presencia de elementos de Policía Municipal y de la Guardia Nacional sólo visitan el mercado para hacer la compra de su “almuerzo” o para “posar” para la foto; lo anterior pese a que el gobierno municipal asegura en comunicados constantes que el operativo “Mercado Seguro” mantiene vigilancia permanente, a decir de los locatarios los elementos sólo hacen recorrido cuando los comerciantes han terminado su jornada laboral, situación que dicen no sirve de nada o incluso sólo para hacer un recorrido sin proximidad, como el del pasado martes, que duró menos de 30 minutos en el inmueble.

