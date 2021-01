Exigen a municipios “mano dura” para regular movilidad de personas

León, Gto.- Deben Ayuntamientos parar la movilidad de Covid-19 en sus municipios, causada principalmente la operación de tianguis, mercados y el servicio de transporte público, exigió el secretario de Salud de Guanajuato, Dr. Daniel Díaz Martínez. Pero sobre todo detener la realización de eventos sociales que no están permitidos, con sanciones y mano dura.

Actividades en tianguis, mercados públicos y el servicio de transporte urbano público debe ser más vigilado y moderado.

Entrevistado en León, el responsable de la salud pública en la entidad reconoció la posición de empresarios del sector hoteleros, restaurantero y de eventos sociales y dijo que es por ello que se ha reunido con alcaldes para atender bajo criterios específicos el comportamiento de cada uno de los municipios.

Y, si es una exigencia a los Ayuntamientos por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que se tenga mano firme, para que regulen la movilidad de personas que propician tianguis, mercado públicos y transporte público urbano temas en donde a decir del funcionario se debe de actuar, “son los Ayuntamientos, quienes cuentan con la autoridad de sancionar”, aseveró.

Dijo que en el caso de los eventos sociales y que no están permitidos, son los municipios que nos deben de ayudar a vigilar que no se realicen, “aunque vemos un sector de la ciudadanía que a pesar de restricciones del semáforo rojo está haciendo reuniones pese a que no debe por el alto riesgo que existe”.

Para el funcionario de la salud, las personas tienen que recordar que los síntomas del Covid-19 no se presentan de un día para otro puesto que existe un periodo de incubación y si hacemos cuentas los casos actuales corresponden a la navidad y año nuevo, ahora vamos a esperar que pasa con el día de reyes hasta la próxima semana.

“Es por eso que insistimos en ese orden y control y que son los Ayuntamientos los indicados pues cuentan con la autoridad de sancionar, seguiremos reforzando el trabajo en equipo para atender las particularidades de cada municipio.

“El orden que ponen en sus municipios los ayuntamiento y los alcaldes depende mucho de lo que sucede hoy estamos viendo, pues hoy tenemos mil 422 pacientes hospitalizados y esto es un reflejo de lo que sucede en el Estado.

Hay cerca de 300 personas intubados, vemos que ellos necesitan oxígeno y llegan a nosotros en una grave condición cuando difícilmente podemos hacer algo, este es el mensaje por crudo que sea adoptar las medidas de higiene y seguridad que ya todos saben, para que hagan responsables y sean solidarios para evitar estos impactos a la salud y a la economía”.