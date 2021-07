Exige SSG envío de más vacunas

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que a pesar de que el estado es uno de los que más vacunas ha aplicado a nivel nacional, aún está lejos de la inmunidad de rebaño, pues apenas una sexta parte de la población cuenta con un esquema completo de protección, cuando es necesario que cuando menos 80% de la población esté vacunada para pensar en dicha inmunidad colectiva.





En Guanajuato han sido aplicadas más de tres millones de dosis contra la Covid-19, pero apenas un millón de personas tiene su esquema completo.





Por ello, Daniel Díaz Martínez urgió a que sean enviadas más vacunas al estado para avanzar en la protección de más guanajuatenses, sobre todo los que tiene entre 20 y 39 años, que son el grupo de edad que actualmente está concentrando la mayoría de los contagios, por ser lo que más movilidad tienen en la entidad, algunos por cuestiones de trabajo.

“Estamos todavía lejos de la inmunidad colectiva, necesitamos vacunar a cuando menos cuatro millones de personas, pero con esquemas completos, pues todavía, a pesar de que son más de tres millones de vacunas aplicadas, una tercera parte únicamente tiene su esquema completo, entonces necesitamos que lleguen más vacunas al estado, seguimos pidiéndole a las autoridades federales más vacunas y a la población que se cuide, sobre todo a la de 20 a 39 años, porque los casos se están acumulando ahí”, dijo el Secretario de Salud.

Daniel Díaz Martínez dio a conocer que incluso durante el domingo sostuvo comunicación con el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, para solicitarle más vacunas para el estado y avanzar tanto en la aplicación de primeras dosis, como en completar esquemas y con ello tener con mayor protección para las personas, sobre todo ante la tercera ola que ha comenzado a manifestarse con un repunte de casos en el estado, al grado de que ya se superó la cifra de 200 contagios en un solo día, cuando hubo semanas en que la cifra era menor a 100 contagios diarios.

“Ojalá esta solicitud que hemos hecho de vacunas tengamos muy buena respuesta por parte de la Federación, ayer (domingo) me escribí con el titular del Insabi, solicitándole que nos envíe muchas más dosis, entonces puede ser que lleguen en esta misma semana, pero necesitamos que lleguen más vacunas”.

Durante la semana pasada, Guanajuato logró una fuerza de aplicación de más de 300 mil dosis en una semana, por lo que es uno de los estados que están aplicando sus dosis que les son enviadas con mayor rapidez.





Uno de los estados que más rápido ha avanzado en la vacunación contra la Covid es Guanajuato.





En ese sentido, el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien fuera en 2009 el Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México, llamó al Gobierno Federal a descentralizar la vacunación y las dosis enviarlas a las instituciones y a los estados que están avanzando más rápido en la aplicación de éstas, para con ello proteger a más personas durante la inminente tercera ola de contagios.

“Que la vacunación no esté almacenada, que la vacunación alcance lo más rápidamente posible el hombro de la gente y si algunas instituciones, algunos estados no van lo suficientemente rápido, yo creo que hay que descentralizar la vacunación, es decir, mandar la vacunación a los estados, a las instituciones que vacunen más rápidamente, no tenemos por qué estar esperando a que todo mundo se empareje, yo creo que aquí nos falta descentralizar la vacunación.

“México puede tener resultados todavía mucho mejores si aceleramos la vacunación”, dijo el reconocido infectólogo.









En Guanajuato, ha sido aplicadas apenas más de 327 mil dosis para personas de 30 a 39 años, particularmente de los municipios de León, Celaya y Salamanca, pero aún falta Irapuato, que concentra una buena cantidad de personas de este grupo etario.