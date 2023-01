Exige Coparmex León voluntad política a AMLO

León, Gto., (OEM - Informex).- El presidente de la confederación patronal de la República Mexicana en León, Héctor Rodríguez exigió a la federación voluntad política del gobierno federal para que haya agua para la ciudad más grande del estado.

Lo anterior declaró tras la cancelación del proyecto de la presa el Zapotillo para León, por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el nacimiento del Plan B Agua si para Guanajuato, qué propone el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cómo alternativa.

Rodríguez lamentó que durante el sexenio solo se estuvo firmando decretos y nuevos convenios entre gobiernos federales del pasado y los estados de Guanajuato y Jalisco que terminaron por dejar fuera a León, principal beneficiario en 1997, pues en el 2022 ya no figuró.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

"Esperamos que haya agua, que lleguen a una conclusión, que se aterriza las cosas, que ya no se siga pateando el bote, este tema del agua para Guanajuato se viene retrasando desde no muchos años, sino muchos sexenios, necesitamos la voluntad del Gobierno Federal, eso es lo que no ha dado a lo largo de estos sexenios, esperamos que lleguen a conclusiones y que aterricen en un primer paso, que haya voluntad política del Gobierno Federal" expresó el dirigente empresarial.

Dijo desconocer que haya alguna intención del Gobierno Federal de únicamente dotar de agua de la presa Solís de Acámbaro a los municipios de Celaya, Salamanca e Irapuato, qué son los que tienen una supuesta proyección del voto hacia el oficialismo.

"No he escuchado nada, pero al final de cuentas León es la ciudad más grande, esta es la ciudad que tiene más demanda de agua y también sabemos que dependiendo de donde se traiga, se pueda hacer algo importante, pero yo no he escuchado nada y no debe de existir nada de eso".

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Guanajuato

Sobre alguna posibilidad de dialogar el sector empresarial de León con Miguel Ángel chico, integrante de la Secretaría de Gobernación, señaló qué el trabajo lo debe de llevar en este momento el gobierno del estado y los municipios implicados.

"Es un tema que le corresponde a las autoridades en la Coparmex, tenemos acercamiento con la autoridad del estado así como con las legisladoras de Morena Malú Micher y Antares Vázquez, también hemos dialogado con los diputados de todos los partidos, lamentablemente los únicos que no nos contestaron fueron los de Morena, pero este tema es Federal y nos hemos comunicado a través de boletines para marcar nuestro posicionamiento y nuestras necesidades, el caso del Plan B del agua se lo dejamos a las autoridades de Guanajuato, con quienes estamos dando seguimiento y no quitamos el dedo del renglón"

"Queremos que, si se lleve a cabo el proyecto, sabemos que falta voluntad pues cuando se quiere algo, se logra si el presidente de la República dice -van las firmas-, se consiguen en un día, lo que hace falta es voluntad política y con esto habrá dinero, pero si no hay voluntad política de la parte Federal no se va a lograr".

Concluyó que el sector empresarial tiene el temor de que nuevamente el proyecto se quede en firmas en papeles y León fuera tanto de El Zapotillo cómo del agua de la presa Solís.

"Por supuesto que existe el temor de que quede nuevamente en firmas en documentos y más ahora que está por terminarse el sexenio, pero no quitaremos el dedo del renglón, seguiremos con los acercamientos con el gobernador, con la alcaldesa municipal y manifestándonos a favor del agua. A nivel nacional Coparmex está solicitando qué se lleve el proyecto, pero hace falta voluntad, es la gran diferencia para que se logre", puntualizó.