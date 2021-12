Exhortan a la ciudadanía a tomar medidas de seguridad

Ante el pago de aguinaldos y la entrega de bonos o cajas de ahorro, la dirección general de Seguridad Pública exhorta a los ciudadanos a tomar precauciones para evitar robos a transeúntes y cuentahabientes, así como a reportar cualquier situación de inseguridad o riesgo al Sistema de Emergencias 911.

Para evitar el robo a transeúntes y cuentahabientes, la dirección de Seguridad Pública solicita atender las siguientes recomendaciones: tener discreción sobre la cantidad percibida, organizar actividades al interior del banco, priorizar movimientos financieros, no confiar en extraños al momento de retirar efectivo, no contar dinero a la vista de otras personas, no acudir a cajeros automáticos en la noche o en sitios aislados, además de evitar caminar por calles oscuras.

A través de estas acciones se busca salvaguardar los bienes e integridad de los ciudadanos, así como devolver la paz y la tranquilidad, trabajando de manera conjunta y permanente con los salmantinos.





Asimismo para apoyar las tareas de seguridad se mantiene la vigilancia en zonas comerciales, así como recorridos de proximidad social y disuasión del delito en los diferentes sectores de la ciudad, para detectar sustancias u objetos que puedan originar algún delito

La dirección dio a conocer que esta operatividad ha derivado en recuperar vehículos con reporte de robo, frustrar asaltos, robos a casa habitación, además del decomiso de sustancias ilícitas y un arma de fuego.