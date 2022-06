Exhortan a la ciudadanía a crear conciencia a no tirar basura

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a crear conciencia a no tirar basura en las calles, sobre todo en esta temporada de lluvias, ya que esto podría causar inundaciones en las colonias de la ciudad.

Local Familias de tres colonias viven con temor de inundación

Alejandro Meneses Molina, titular de la dirección de Servicios públicos Municipales informó que durante los días lunes se recogen un aproximado de 240 toneladas de basura, y esto varía dependiendo los días ya que a mitad de semana esta cantidad baja hasta 190 toneladas.

El funcionario destacó que es de gran responsabilidad ciudadana, la de mantener un frente de la casa y avenida limpio, ya que con ello se evitan problemas de inundaciones en esta temporada de lluvia.

“Nuestra obligación ciudadana es barrer el frente de nuestra casa, no solo la banqueta, también la calle, embolsar bien la basura, ponerla enfrente de nuestra casa a la hora que pase el camión, no antes y tampoco después de que pase, no tirar basura porque las bocas de tormenta están llenas de papeles y basura doméstica, esto nos permitirá controlar incluso inundaciones”, comentó.

Meneses Molina, detalló que con estas acciones se podrían evitar más quejas ciudadanas relacionadas con las inundaciones de calles, debido a que el agua no fluye de manera correcta por los drenajes.

Además se explicó que estos trabajos también se están llevando de la mano con personal de Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) para desazolvar las bocas de tormenta.

Aunado a ello se les hace una invitación a la ciudadanía a no utilizar los camellones como lugar para depositar residuos de basura, ya que estos no tienen como finalidad de recibir basura, lo cual genera mala imagen de la ciudad y más fauna nociva.