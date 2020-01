Exhorta SEG a padres a revisar mochilas de sus hijos

Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación de Guanajuato, dijo que el mejor operativo mochila es el que tendrían que hacer los propios padres de familia, para saber qué usan sus hijos para ir a la escuela.

La Secretaria de Educación de Guanajuato dijo que aunque en el estado está autorizado el Operativo Mochila, no es aplicado en todas las escuelas, pues incluso durante 2019 fueron menos de 20 revisiones las que se hicieron, todas apegadas al respeto a los derechos humanos de los estudiantes.

“Lo que nos parece lo más conveniente es que sean los padres de familia los que sepan qué es lo que piensan sus hijos y qué es lo que traen sus hijos y que se aseguren que no traigan armas de ningún tipo a la escuela, porque ellos mismos se pueden hacer daño o por los problemas en los que se pueden meter.

“No está definido a nivel nacional qué va a pasar con este operativo de mochila segura, porque ha sido muy cuestionado por algunos académicos, diciendo que de alguna manera se criminaliza al estudiante cuando se hace una inspección de esa naturaleza, sin embargo, cuando entramos a un teatro nos inspeccionan y nadie nos dice que nos estén violando los derechos humanos, cuando nos queremos subir a un avión nos hacen una gran revisión de nuestro equipaje y de nuestro cuerpo y ahí tampoco se habla de que se estén violando los derechos humanos”, dijo la funcionaria estatal.





En Nuev León, un estudiante traía una subametralladora en su mochila. Foto: Cortesía | Seguridad Nuevo León





Yoloxóchitl Bustamante Díez comentó que en caso de que a nivel nacional se autorizara aplicar el Operativo Mochila, Guanajuato estaría en la disposición de atenderlo, aunque señaló que eso no es garantía de los estudiantes no carguen armas, pues podrían traerlas entre sus ropas y no precisamente en las mochilas.





⬇️Da clic aquí⬇️

“El papel de los papás juega un papel fundamental y sería más efectivo todo si la revisión la hicieran ellos mismos”.

De nueva cuenta a nivel nacional volvió a discutirse la pertinencia del Operativo Mochila, luego de que en Nuevo León un estudiante fuera sorprendido con una subametralladora Uzi en su mochila.





En el estado está autorizado, se consultó con Derechos Humanos y con los padres de familia y se puede hacer, previa autorización de los padres de familia, pero también hay otras modalidades.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, Secretaria de Educación de Guanajuato