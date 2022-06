Exhorta DIF Municipal a no alimentar la explotación infantil

DIF municipal exhorta a la ciudadanía a no apoyar económicamente a niños que se encuentran en avenidas de la ciudad, ya que esto aporta a la explotación infantil.

Local Alto a explotación laboral de menores de edad

Luego de que el pasado lunes por parte del DIF municipal se llevara a cabo un evento en el cual se trataba de concienciar a la ciudadanía salmantina sobre la explotación infantil que se presenta en la ciudad, esto luego de que en las últimas fechas se presentara un incremento en de menores de edad que se encuentran en los cruceros de la ciudad pidiendo apoyo económico.

Eugenia Martínez Carrillo, presidenta del DIF municipal, explicó que tras haber llevado a cabo este primer foro contra la explotación infantil, se obtuvo muy buena respuesta, pero lo que es más importante, crear conciencia y no fomentar esta tipo de acciones que se presentan en el municipio.

“La idea es hacer concienciar a la ciudadanía, en lugar de seguir dándoles una moneda, pues ver cuál es el fin de esa moneda, ya que estamos alimentando este tipo de conductas, entonces tenemos que pedir el apoyo de la ciudadanía; pedimos que no alimenten estas conductas, el DIF siempre estará atento para brindar el apoyo que necesiten”, dijo.

La presidente del DIF municipal, detalló que este es un estilo de vida para algunas personas, las cuales incluso ya se ha tenido un acercamiento con algunas de ellas, en donde se les han ofrecido apoyos o inclusive trabajar para el municipio, mismas que rechazan dicha invitación, esto derivado a que “no les conviene”.

Ante estas acciones, Martínez Carrillo puntualizó que se estarán realizando las acciones correspondientes en la institución para tratar de inhibir este tipo de conductas de explotación infantil.

“Vamos a estar boletinando y que el municipio o estado al que corresponde trabaje con estas personas, se vienen a Salamanca porque se les sigue dando, mejor no demuestren su amor de esta manera, vamos a trabajar para apoyarlos en serio y no para alimentar estas redes; ahora se esconden porque ven patrullas o camionetas del DIF, no hemos visto que lleguen personas nuevas, e incluso la cifra ha disminuido”, comentó.

Hasta el momento en el municipio se tienen detectados un total entre 33 y 34 menores de edad, los cuales son provenientes de diversos estados y municipios del estado de Guanajuato. De esta manera detalló que en este periodo de vacaciones se podrá presentar un incremento en este tipo de actividades.

“En esta tiempo de vacaciones esperamos un incremento, por lo cual invitó a la ciudadanía a no brindar este tipo de ayuda, porque en lugar de hacer un bien, les estamos haciendo un mal”, comentó Eugenia Martínez.

De igual manera, la presidente del DIF municipal, comentó que se continuarán llevando a cabo este tipo de foros abiertos a la ciudadanía en donde se pueden participar de manera libre, además se estarán llevando campañas de concientización por medio de redes sociales.