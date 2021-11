Exhibirán a titulares de seguridad sin exámenes de control y confianza

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, advirtió a las alcaldesas y alcaldes de todo el estado a que si ponen en las direcciones o secretarías de seguridad municipales a personas que no hayan aprobado su examen de control y confianza estarán cometiendo un delito y se actuará en contra de ellos.

El gobernador advirtió a alcaldes sobre que pueden caer en un delito.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo adelantó que el próximo 10 de noviembre hará un corte de caja e informará cuáles son los municipios en donde las personas que han sido propuestas para ocupar las direcciones o secretarías de seguridad no aprobaron su examen de control y confianza o bien aún no lo han presentado.

“Nosotros siempre les damos prácticamente el primer mes, que es normal, pues llegas, te sientas en la silla, no es fácil llegar a ser director de Policía Municipal, pero yo creo que en el primer mes vamos a hacer un corte de caja, o sea que para el 10 de noviembre podemos hacer un corte de caja y decir 'se han presentado tantos y tantos han reprobado y tantos han pasado'; yo estoy en constante comunicación con el área correspondiente y si me permiten, el 10 de noviembre y espero darles el dato de cuántos han presentado, porque ahí hay que exhibirlos”, dijo el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que esto ya lo ha platicado con las alcaldesas y con los alcaldes, a quienes les ha dicho que si ponen como titular de seguridad a alguien que no tiene los controles aprobados, estará cometiendo un delito.

De lo que se trata es que haya mandos y elementos confiables.

Por ello, reiteró el llamado para que se conduzcan de manera adecuada y pongan atención prioritaria en el tema de seguridad, incluido ello la designación de un titular que tenga sus pruebas de control y confianza aprobadas.

“Yo se los he dicho a los alcaldes y se los digo públicamente: quien ponga de titular a un director que reprobó una prueba de control y confianza e insista en dejarlo, el alcalde está cometiendo un delito que está tipificado, entonces sobre aviso no hay engaño, por si tenemos que actuar en contra de alcaldes”, advirtió.

Los titulares de seguridad deben aprobar exámenes de control y confianza.

El gobernador de Guanajuato recordó el caso de Acámbaro, en donde fue propuesta una persona que no pasó el examen de control y confianza y resultó trabajar para un grupo de la delincuencia organizada y por ello el pasado nueve de octubre fue detenido y posteriormente vinculado a proceso.

“Hay otros que se vuelven bien mañosos. ¿Qué nos pasó en Acámbaro? Reprobó, no lo nombró y lo dejó encargado de despacho y lo detuvimos hace poco, entonces también que no le jueguen al vivo; si reprueba, se va.

“(El de Acámbaro) era el que manejaba a la policía, pero no era el titular y el alcalde dice 'yo no cometí el delito, porque el Ayuntamiento no me lo aprobó', pues claro, si reprobó, ¿cómo te lo van a aprobar? Pero lo deja encargado de despacho, entonces eso no se vale”.