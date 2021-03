Eventuales aglomeraciones en Semana Santa podría retardar el retorno presencial a clases

En los casos especiales de alumnos con mayor rezago educativo sería conveniente el considerar el esquema propuesto por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) para un retorno presencial a las aulas programado, gradual y controlado mediante el programa Círculos de Aprendizaje, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, afirmó la presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia, Teresa Castellanos Vázquez.

La UNPF en el estado está revisando en las comunidades educativas cuántas madres y padres de familia están acuerdo en los Círculos de Aprendizaje.

Este retorno presencial a las aulas sería a partir de 15 días, de mantenerse en amarillo el semáforo para la reactivación y en grupos o pequeñas comunidades de alumnos, con un máximo de nueve personas, incluyendo el docente.

“Se deberán revisar los casos especiales, los de mayor rezago, que no tengan el aprovechamiento ideal, que los padres de familia estén de acuerdo y que se den las condiciones sanitarias”, dijo.

Este esquema, de Círculos de Aprendizaje debe contar con los requisitos de que no se genere una aglomeración de personas, por lo que deberán ser de máximo ocho estudiantes y el profesor, además deberán contar los espacios con suficiente ventilación y en sesiones de máximo 40 minutos. “Se estarían integrando a los niños con problemática académica y que los padres estén totalmente acuerdo. No se daría ninguna repercusión en caso de papás no participen”, aclaró.

Sobre la propuesta de las autoridades de la SEG, hay posiciones encontradas ya que de acuerdo a un muestreo en dos escuelas, un 64% de los padres de familia dijeron estar de acuerdo en el retorno a clases presenciales en forma reducida y en horarios cortos, mientras que el 72% no están de acuerdo al considerar que aún existe riesgo de contagios.

Otro de los aspectos, agregó, es el caso del padre de familia que laboran, por lo que se continúa con esta indefinición sobre si se da un retorno presencial.

Señaló que en algunos casos se sugiere que se tenga una pausa hasta el regreso de las vacaciones de Semana Santa para conocer el comportamiento real y vigente de la incidencia de contagios y de decesos, ya que inclusive con este periodo vacacional pudiera revertirse el color amarillo, por lo que “deberá la sociedad ser prudente y cumplir con los protocolos sanitarios”.