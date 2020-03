Eventos sociales, de los más golpeados por Covid-19

El sector del comercio dedicado a la organización de eventos sociales es uno de los más perjudicados en la contingencia que se vive por Covid- 19.

La baja en este sector se dio a partir de la cancelación de eventos por la Conmemoración de la Expropiación Petrolera el 18 de marzo.





De ahí empezó la cadenita, todas las fiestas y contrataciones que tenia para este mes y el próximo han sido pospuestos.

Javier Vázquez, quien se dedica a la renta de sillas y mesas para eventos.





Comentó que su negocio ha tenido una caída de hasta el 90%, ya que se han cancelado los eventos y no se ha programado mayor número de festejos.









Cerca de 10 eventos son los que han sido pospuestos, de aquí que solo han contratado sus servicios para reuniones en familia lo que le ha significado bajas muy significativas.

Los pagos siguen ahí. Se va terminar el mes y tengo que pagar escuelas, tarjetas. Esta situación me tiene a la expectativa porque no sé como solventar mis gastos, si me espero para realizar pagos porque no sabemos cuánto dure esta contingencia.

Así como Javier son muchos los comerciantes que se mantiene a la expectativa ante el paro de actividades económicas que son el sustento para sus familias.