Eventos masivos y en vía pública, sin autorización: alcalde

En Irapuato no habrá permisos para hacer eventos en la vía pública para los barrios, peregrinaciones ni posadas.

“Nosotros tenemos que redoblar la vigilancia en cada uno de los barrios, para que no se salga de control, habrá operativos, entonces creo que eso ya va a limitar bastante”.



Ricardo Ortiz Gutiérrez | P residente Municipal de Irapuato.





Así lo dijo el Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, quien reiteró que no se hará ninguna autorización para la instalación de juegos mecánicos ni comercios en las colonias, principalmente porque ya está por iniciar la temporada de barrios; sin embargo, estos fueron cancelados para aglomeración de personas en las zonas.

Aseguró que aunque no vaya haber permisos para la realización de barrios, habrá operativos para prevenir que las personas hagan eventos y se salga de control, donde pongan en riesgo su salud y la de sus seres queridos.

De igual manera, no sólo para temporada de barrios, sino también en las peregrinaciones y posadas, las cuales tampoco están permitidas, ya que el municipio se encuentra en semáforo naranja con alerta, y en caso de que los casos positivos de coronavirus y defunciones incrementen, se corre el riesgo de regresar al rojo.





El presidente municipal exhortó a las personas a hacer caso a las medidas sanitarias y evitar más contagios.





“No se van a otorgar permisos para la instalación de juegos, ni nada de eso en la vía publica, y obviamente no podemos intervenir adentro de las casas de las personas, pero lo que nosotros estamos recomendando es que no inviten a sus barrios tomando las medidas de precaución, y por lo pronto nosotros tenemos que redoblar la vigilancia en cada uno de los barrios para que no se salga de control, habrá operativos, entonces creo que eso ya va a limitar bastante”.

Por ello, el presidente municipal de Irapuato exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus casas y evitar hacer reuniones que exponga su salud y la de sus familias, así como también sigan acatando las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus.





A pesar de que no estén autorizados los barrios, habrá seguridad en las colonias para evitar aglomeración en las calles.