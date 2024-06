Evento en beneficio de Jonathan, salmantino con problemas auditivos

Con gran afluencia se llevó a cabo el evento musical en apoyo al joven Jonathan, el cual se llevaría a cabo para la compra de sus aparatos auditivos.

“Vi muy buena la respuesta de la gente pero sobre todo la participación de los jóvenes que es el rango de edad que más presencia tuvo en el evento. Jonathan estuvo muy feliz durante el tiempo que duramos en el evento estuvo bailando y sobre todo por sobre todo porque a él le gusta este tipo de música la cual es el huapango y estaba muy contento. Lo que pasa es que me habían dicho que evitar a los lugares donde hubiera mucha vibración de sonido ya que esto le causa más lesiones en el tímpano”, señaló Dolores Cristal, madre de Jonathan Arturo.

Previo al evento, Dolores Cristal había externado que su hijo tiene un problema hipoacustico, perdió ambos oídos y ocupa unos aparatos auditivos, por lo que en apoyo con ciudadanía salmantina se pudo llevar a cabo este concierto musical con diversas bandas de huapango el pasado viernes.

“Yo llegué tarde al evento porque salí de trabajar, además porque me llevé a Johnny porque me habían dicho que lo llevara. De hecho lo subieron al escenario con el grupo de Costa azul, no pudimos durar mucho tiempo porque le hace daño la vibración de la música fuerte entonces. Yo también le pregunté eso a los organizadores ya que muchas personas me están preguntando cómo nos fue, hasta este momento todavía no se tiene un conteo exacto de lo recaudado”, comentó.

La madre del pequeño Jonathan indicó que en caso de que no se llegue a la meta, se estarán llevando a cabo rifas para completar el recurso para poder adquirir dicho aparato auditivo.

"Si había varía gente desde inicio a fin del evento; veo complicado poder costear el aparato auditivo con este evento, yo creo que llevaremos a cabo una rifa para poder completar lo que se necesita para la compra del aparato auditivo”, concluyó.