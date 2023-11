Evaluará gobierno estatal decreto para regresar trenes a Guanajuato

León, Gto.- El gobierno de Guanajuato valorará el decreto que se publicó el lunes 20 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para regresar los trenes de pasajeros como un medio de transporte en México.

El secretaria de Gobierno, Jesús Oviedo, comentó que están abiertos a conocer la estructura y los objetivos del proyecto considerando que unas de las rutas atravesarían por dos municipios de Guanajuato: León e Irapuato.

“Habrá que conocer la estructura, la estrategia, el objetivo, si existe algún proyecto o por donde se tiene que ver, nosotros en Guanajuato no estaríamos negados a valorar, a revisar esta propuesta, pero no la tenemos, no tenemos ninguna información al respecto, pero por supuesto que estamos abiertos a aterrizarla y buscar la viabilidad del proceso”, dijo.

En el decreto declara la prestación del servicio público del transporte ferroviario, área prioritaria para el desarrollo nacional, que fue privatizada durante el gobierno del ex presidente de México Ernesto Zedillo, y que hoy se busca que otorgue un enfoque colectivo.

Sin embargo, Jesús Oviedo añadió que por parte de Guanajuato no se ha buscado ningún contacto con la federación, además, aunque se espera que funcione ya que el tren interurbano ha tenido una serie de situaciones y no se ha podido lograr.

“Nosotros no hemos hecho ninguna búsqueda de contacto, habrá que valorarlo porque no conocemos la estrategia que se planteó. Ha habido un proyecto el tren interurbano que ha tenido una serie de situaciones que no se ha podido lograr, obviamente este decreto gubernativo, pero no conocemos en qué se fundamenta, finalmente ojalá que funcione”, agregó.

Detalló que para que sea un un proyecto viable la inversión debe cubrir el ingreso y para ello se necesita una serie de estudios y valoraciones oficiales.

Las rutas que abarcaría Guanajuato son la México-Querétaro-León-Aguascalientes y la Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato.