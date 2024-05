Estudiantes podrían tomar clases a distancia por ola de calor

León, Gto.- El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, Alfredo Ling Altamirano, dijo que están analizando la posibilidad de que los estudiantes del nivel básico tomen clases a distancia por la ola de calor que está azotan a la ciudad durante los últimos días tras registrarse temperaturas superiores a los 40 grados.

Sin embargo, el funcionario enfatizó en que no se tiene prevista la suspensión de clases ni el cambio de horario como ocurre en la temporada de invierno.

“En relación con la necesidad extrema de que en un momento dado si siguen aumentando las temperaturas, nosotros tenemos la posibilidad de que las clases se puedan dar a distancia como lo hicimos durante la pandemia, sobre todo porque no serían días prolongados, sino exclusivamente cuando se presente el pronóstico de altas temperaturas”, dijo.

Alfredo Ling informó que están trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud de Guanajuato, así como con autoridades municipales para garantizar que no falte el servicio del agua dentro de las instituciones educativas. Señaló que también está participando Protección Civil para prevenir cualquier eventualidad con los estudiantes ante la ola de calor.

Pidió a los padres de familia que estén pendientes de sus hijos e hijas e hizo una serie de recomendaciones sobre todo del uso de protector solar y tomar agua para evitar la deshidratación.

“No está prevista la suspensión de clases ni los cambios de horario, se está recomendando que junto con los padres de familia se tenga la precaución de la hidratación de los niños y adolescentes enviando una botella de agua desde la casa adicionalmente a lo que normalmente les ponen”, añadió.

Dijo que el personal docente y los directivos de las escuelas están tomando otras medidas para evitar que los estudiantes estén en el sol en materias como educación física.

"Aquéllas (escuelas) que no tienen protección de los rayos del sol estamos recomendando que no se hagan esas actividades en las horas pico donde el sol pega directamente, a partir de las 10:00, 11:00 de la mañana ya no se puede hacer actividad física bajo los rayos del sol y esto sería hasta las 3:00, 4:00 de la tarde que amaina un poco peligro de que pudiera haber un golpe de calor”, agregó.