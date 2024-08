Estudiantes del CECyTE se gradúan y reciben su título en Irapuato

En el municipio de Irapuato 211 estudiantes de nivel medio superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE), del ciclo 2021-2024, concluyeron sus carreras técnicas como proceso de gestión administrativa, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo e Instrumentación industrial se graduaron y recibieron su título.





Gerardo Oñate, director del Instituto de las Juventudes de Irapuato (Imjuvi).





Simultáneamente se llevaron a cabo 17 graduaciones en distintos municipios como Silao y Cortázar, lo que resultó en 11 mil 830 alumnos graduados del Estado.

Gerardo Oñate, director del Instituto de las Juventudes de Irapuato (Imjuvi), dio la bienvenida a todas las personas que asistieron al evento de graduación, agradeció la asistencia de los miembros del jurado y felicitó a las y los alumnos.

La directora general del CECyTE, Esther Medina Rivero felicitó a las y los jóvenes por haber concluido sus estudios y los invitó a darle las gracias a sus padres por los sacrificios que tuvieron que hacer para brindarles educación y llevó a cabo la toma de protesta para las y los egresados.





La directora general del CECyTE, Esther Medina Rivero.





“Cada uno de ustedes sean conscientes de que este momento de su vida por el que están atravesando y lo primero que debe marcarse en ustedes es que las palabras de la protesta deben salir del corazón, es el reflejo de cuánto les costó estar aquí y también a sus padres, es una protesta que es para la sociedad pero particularmente para sus padres”.

Asimismo, compartió el mensaje que el gobernador del Estado de Guanajuato, quien también les agradeció a las madres y padres de familia por conceder educar a sus hijas e hijos.





“Hay que escuchar el corazón de los jóvenes, hoy a nombre de la institución pero también del Gobierno del Estado, me pidió Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que les haga llegar su agradecimiento por permitirnos servirles con la educación de sus hijos, si ellos lo lograron es porque ustedes se comprometieron, hoy el gobierno no puede solo si no va a acompañado de la sociedad y ustedes lo hicieron”.

Mencionó que actualmente hay carreras que serán renovadas como las relacionadas con la industria alimentaria, energías alternas, relacionadas con el tema sustentable, tecnología como la inteligencia artificial y más; otras serán retiradas del plan de estudios debido a que ya se consideran carreras técnicas obsoletas.

“Tenemos 31 carreras que algunas se pueden estar cerrando en un futuro para abrir otras, otras permanecen igual pero los contenidos los estamos modificando en base a lo que nos demanda el sector productivo, particularmente nuestros mayores empleadores como Volkswagen, Michelin, Pirelli, de alguna manera nos retroalimentan en qué debemos fortalecer a nuestros chicos”.









“Tenemos otras que ya no son necesarias y debemos de capacitar a nuestros docentes para que brinden otros conocimientos, por ejemplo la carrera de combustión interna que se convertirá en autotrónica con especialidad en electromovilidad y también una carrera de electricidad y la cambiamos por electrónica”.