Estudiante salamantino conoce la NASA

Como una experiencia que le ha cambiado la vida, calificó Benjamín Morales Milantoni estudiante salmantino de la carrera de ingeniería industrial, su viaje a la NASA, donde participó en el International Air and Space Program.

Fue en el año 2020, justo al inicio de la pandemia por Covid-19 cuando el estudiante salmantino se entero de la convocatoria para participar en el “International Air and Space Program". Meses después le informaron que había sido aceptado, sin embargo, le tocaba cubrir la cantidad de 3 mil 500 dólares.

Local Van por estudiantes de la industria Aeroespacial en Guanajuato

Fue durante una visita que tuvo el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a Salamanca en el mes de febrero, cuando Benjamín se entrevisto con él, para solicitarle su apoyo. A nueve meses de este encuentro se volvió a reunir con el gobernador, ahora para entregarle un regalo que le trajo de su visita a la NASA.

“Me fui del 14 al 20 de noviembre llegué hace 15 días y fue una experiencia que me ha cambiado la vida, aprendí demasiado y es algo que me gustaría le pasara a más gente de aquí de Salamanca, para que también conozcan este programa que te ofrece una gran oportunidad y te abre mucho el panorama” detalló Benjamín.

El International Air and Space Program, tiene como objetivo, fortalecer las competencias profesionales en materia aeroespacial con cursos técnicos, vuelos en túnel de viento vertical, misiones espaciales, vuelos piloteados, entrevistas con astronautas, entre otros.

Entre las prácticas que mas disfruto el joven salmantino, fueron las clases de buceo, pilotar una avioneta y charlar con un astronauta, experiencias donde aseguró adquirió mucho conocimiento.

En su mensaje para los jóvenes salmantinos dijo “quiero expresarles que obviamente el camino no es fácil y más cuando queremos algo es muy muy difícil, pero realmente no está demás querer luchar, ir por algo que de verdad quieres, porque es algo que yo viví, fue un año en el que dije como 20 veces que ya no iba a ir, pero gracias al apoyo del gobernador y de todos los salmantinos que valoro demasiado, fue lo mejor que me pudo haber pasado” finalizó.