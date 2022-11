Estrategia de seguridad requiere coordinación efectiva: César Prieto

Luego de registrarse el asesinato de cuatro taqueros, el presidente municipal César Prieto reconoció la falta de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para hacer frente a la incidencia delictiva que aqueja a Salamanca y el estado; a pesar de ello, adelantó que se seguirá adelante con la organización de la segunda edición de la Feria del Taco y la Garnacha 2022.

“Es un tema que de manera diaria se está trabajando en coordinación hoy con la Guardia Nacional con el Ejército y la Policía Municipal, pero lo que yo digo es tenemos que coordinarnos de entrada con el gobierno del estado, con la federación y el municipio, dejar de lado cualquier otra situación; no existe una coordinación efectiva creo yo, hasta este momento por eso hago un llamado, cada quién hace su parte, pero si lo hacemos de manera coordinada sería mucho mejor”, consideró el edil.

César Prieto, alcalde del municipio de Salamanca

Respecto a la exigencia de suspender la organización de la segunda edición de la Feria del Taco y la Garnacha 2022, el mandatario salmantino dijo se tendría que revisar, sin embargo, aclaró que este tipo de programas no pueden detenerse. “Tenemos que revisarlo debemos saber quién lo está llamando, al final de cuentas nosotros tenemos que continuar; el tema de la seguridad es una responsabilidad que yo asumo y todos los días salgo con el compromiso de ir poco a poco reduciendo los niveles de incidencia delictiva, sin embargo, sabemos que Guanajuato vive una situación complicada en el tema de seguridad a pesar de los esfuerzos que realizamos todos los días”.

Aunado a ello, César Prieto argumentó que esta es una situación que durante muchos años se toleró y no se generaron las condiciones para que la gente tuviera oportunidades que evitaran que decidieran tomar un camino equivocado, que ni con mil policías o cámaras podría resolverse sin que se atienda el problema de fondo; “el problema de origen es la falta de oportunidades, es la falta de empleo, la falta de que la gente tenga que comer y obviamente también la reconstrucción del tejido social”.

En este contexto reconoció que el tejido social se encuentra roto debido al abandono de las autoridades, aunado a la falta de políticas públicas que permitan que la gente recupere espacios públicos y la generación de empleos dignos, lo que ha producido la inseguridad que aqueja al estado, misma que afirmó sería más grave sin la presencia de las fuerzas federales.

“Si no fuera hoy por la Guardia Nacional y el Ejército, de verdad el estado de Guanajuato estaría viviendo una situación más complicada, por eso yo invito a los estados que hoy no aceptan que el Ejército continúe hasta el 2028, no sé qué haríamos en Guanajuato si no fuera con el apoyo de ellos”, concluyó.