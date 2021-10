Esto te costará tomar en la vía pública durante FIC

GUANAJUATO, Gto.- Si piensas venir a disfrutar del Festival Internacional Cervantino, deberás cuidarte de tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, pues podrías pagar una multa de hasta cuatro mil pesos.





Podrías pagar hasta 4 mil pesos en multa.





Sin lugar a dudas, el Cervantino ha cobrado fama mundial no solo por la amplia variedad de eventos culturales, si no por la ajetreada vida nocturna que se puede disfrutar tanto en bares y cantinas como en las empedradas calles, no por nada el festival se ha ganado el mote de “La Cantina Más Grande de México”

Sin embargo, para la edición 2021 las autoridades municipales montarán un operativo para evitar que la ingesta de alcohol en la calle y de esta manera evitar incidentes mayores.





Habrá un fuerte operativo de vigilancia.





De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, el consumo de alcohol queda prohibido en la vía pública, así que si planeas tomar una cerveza o copa en la calle es muy probable que los elementos policiales te hagan deshacerte de tu producto.

Claro que si decides retar a la autoridad o ignorar la recomendación, además de ser trasladado a Barandilla, podrías pagar una multa desde 500 hasta cuatro mil pesos de acuerdo a la falta que cometas.









“Se les hará la recomendación de tirarlas en los tambos de basura que se van a colocar en las calles, ya en caso de reincidencia o que no acate, puede ameritar una sanción de arresto o multa, esperamos no llegar a esa situación, por eso el llamado a que disfruten la vía pública y los espectáculos, y si desean consumir están lugares adecuados”.

Samuel Ugalde también informó que serán cerca de 450 elementos de las diversas áreas de la dependencia los que estarán en constante vigilancia para preservar el orden en la ciudad.









Claro que podrás disfrutar de una cerveza, mezcal, pulque o coktail en la amplia oferta de restaurantes, bares y cantinas que se encuentran ubicadas en la zona centro de la ciudad.