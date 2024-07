Estiman 18 millones de pesos en recaudación de taquilla del FIC

GUANAJUATO, Gto.- Una recaudación de 18 millones de pesos producto de la taquilla para los eventos del Festival Internacional Cervantino (FIC) es lo que se estima recaudar en esta edición de la también llamada Fiesta del Espíritu.

Asi lo informó la directora general del FIC, Mariana Aymerich Ordóñez quien señaló que dicho aumento correspondería al incremento que se aplicó a las entradas de los espectáculos.

Indicó que en la pasada edición se tuvo una recaudación de 12 millones de pesos, por lo que en este 2024 se estima sean cuatro millones de pesos más por dicho concepto.

Sostuvo que los aumentos no son onerosos, sin embargo, reconoció que de un valor de 800 a 900 pesos (el boleto más costoso) por espectáculo, ahora se estaría ofertando en los mil o mil 100 aproximadamente.

"Más o menos en taquilla recaudamos el año pasado alrededor de 12 millones, este año nos encantaría superar esa cifra, tenemos un aumento muy simbólico en el precio de los boletos, son boletos que siguen siendo muy accesibles, pero la realidad es que si hay un incremento, por eso creo que está recaución llegué a su tope la meta son 18 millones de pesos", recalcó.

La directora del FIC, celebró que a escasos minutos de que abrieran las taquillas tanto físicas como en línea, estás ya presentarán número importante de personas.

"¡Qué tal! me estaban enseñando las fotos de las taquillas y me da muchísimo gusto que haya tanta expectativa, que a la gente le guste el festival que vayan a las taquillas, que compren sus boletos que aseguren su lugar. Me da mucho gusto que los teatros sean los que están llenos, ahora los teatros son los que están llenos y el público disfruta de todas las actividades", agregó.

Finalmente mencionó que el presupuesto para el FIC se mantuvo, que aunque puede ir actualizandose, a la fecha la aportación federal es de 45 millones de pesos, más lo que aporta el estado.

"Es muy complejo decirlo ahorita, porque se va construyendo y se suma más y más alianzas, más colaboraciones, pero el presupuesto Federal a la fecha es de 45,000,000 de pesos. Eso sin sumar lo que el estado aporta", añadió.

Es de mencionar que las taquillas físicas se ubican en el Auditorio del Estado y en la casa Emma Godoy, esta última se encuentra en la calle Catarranas. Además de la venta en linea será en "boletimovil".