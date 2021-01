Este 27 de enero se celebra del Día Nacional del Nutriólogo

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto; El 27 de enero de cada año, se celebra el “Día Nacional del Nutriólogo” misma fecha que fue asignada por la Asociación Mexicana de Nutriología (AMN).

El nutriólogo Eugenio Godínez explicó que la actual epidemia del Sobrepeso y Obesidad está convirtiéndose en un gran problema de salud pública a nivel mundial debido a estilos de vida poco saludables, poca actividad física y el consumo de una dieta desequilibrada. El incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad está relacionado con algunas enfermedades crónicas como: diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer.

Por el contrario, otro de los problemas de salud pública es la desnutrición muchas veces relacionado con la inseguridad alimentaria que se vive en nuestro país.

No hace mucho tiempo los ricos eran obesos, los pobres delgados y la preocupación era cómo alimentar a los desnutridos. Actualmente, los ricos son delgados y los pobres son, además de desnutridos, obesos y la preocupación es ahora la obesidad. Sin embargo, esta enfermedad se da por un consumo frecuente de alimentos y bebidas no recomendables como las bebidas no lácteas endulzadas, botanas, dulces, postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, comida rápida y antojitos mexicanos, carnes procesadas.

Por esto, te invitamos a que lleves una alimentación variada, completa, equilibrada, adecuada de la mano de un profesional y recordándote que este según la Organización Mundial de salud para la alimentación y la agricultura (FAO), este año fue denominado el año Internacional de las frutas y las verduras con el objetivo de promover o adquirir hábitos de alimentación saludables.

Pero ¿Qué es un Nutriólogo?

Según la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, el Licenciado en Nutrición, (comúnmente nombrado Nutriólogo) es todo aquel profesional de la salud capaz de ofrecer atención nutriológica a personas sanas, en riesgo o enfermos, y a grupos de diferentes sectores de la sociedad, también en administrar servicios y programas de alimentación y nutrición entre muchas cosas más.

Un nutriólogo ayuda en las diferentes etapas de la vida, durante el embarazo, infancia, adolescencia, edad adulta, tercera edad, como ya se mencionó en las diferentes enfermedades y durante la práctica de algún deporte.