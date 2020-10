Estamos más cerca de semáforo verde

Guanajuato aún está a tiempo para evitar retroceder hacia semáforo naranja, como ya ha sucedido en estados vecinos como Aguascalientes y Querétaro, pues incluso, si se siguen aplicando las medidas sanitarias y el uso del cubebocas, sería más factible que la entidad pase a semáforo verde, aunque todo depende del comportamiento de la ciudadanía guanajuatense.

De Viva Voz...

Estamos muy a tiempo en nuestro estado para evitar un rebrote”.



Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien informó que durante el fin de semana se dio un repunte en los casos de hospitalizaciones de personas por Covid-19, pues hasta el 18 de octubre, se reportaban en el estado 203 personas internadas en hospitales del estado por presentar complicaciones a causa del coronavirus en su cuerpo.





La movilidad trae consigo la posibilidad de más contagios, pero si se aplican las medidas sanitarias se pueden contener éstos.





“Particularmente en los casos de hospitalizados vimos un ligero incremento que no queremos tener, pero que necesitamos de la participación de toda la ciudadanía para que sigan las medidas de higiene, vemos ya demasiada movilidad, muchas persona sin cubrebocas, quizá están pensando que el semáforo ya es verde, no es verde, es amarillo todavía y si hacemos las cosas con responsabilidad, el impacto a la economía se irá mitigando también progresivamente, tendremos menos casos, menos defunciones, pues este fin de semana tuvimos 405 casos positivos y lamentablemente se registraron 37 defunciones”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su participación diaria que hace en la televisora estatal TV4 para informar sobre la evolución de la pandemia en la entidad.

El Dato...

Hasta el 18 de octubre, en Guanajuato había 203 personas hospitalizadas por Covid-19, de las cuales 144 eran reportadas graves, 44 en estado rítico e intubadas, así como 15 más son reportadas estables.

Daniel Díaz Martínez señaló que llama la atención que estados como Aguascalientes y Querétaro, vecinos de Guanajuato, hayan tenido que regresar en su semáforo, pues pasaron de estar en amarillo a naranja, lo cual no es deseable eso para ele estado, pero también esa posibilidad está latente.





Guanajuato está a tiempo de no regresar en el semáforo, sino incluso pasar al color verde si se aplican los protocolos.





“Guanajuato no está en estos estados, al contrario, en Guanajuato la tendencia que trae es que posiblemente pudiéramos pasar al verde, pero no mientras no haya las medidas de seguridad adecuadas, para eso necesitamos la participación de todos, es muy importante que todos colaboremos para que siga la reactivación económica, para que en algún momento los niños regresen con seguridad a las clases a su escuela, para que disminuya el caso de números positivos y también el número de defunciones.

El Dato...

Hasta el momento Guanajuato sigue en semáforo amarillo, aunque estados vecinos como Querétaro y Aguascalientes regresaron al naranja.

“(...) Estamos muy a tiempo en nuestro estado para evitar un rebrote, pero sí necesitamos que se privilegien las medidas en centros laborales, en las actividades comerciales, que se mantengan siempre y cuando se hagan con el cubrebocas, que no vayan niños, que no vayan adultos mayores, que no se expongan a las mujeres embarazadas y personas que tengan factores de riesgo, que son las personas que están llegando a los hospitales, por eso tuvimos ese piquito en el incremento de la ocupación hospitalaria, pero eso lo podemos evitar siempre y cuando no haya una exposición innecesaria”.

Daniel Díaz Martínez dijo que de acuerdo con datos actualizados del Gobierno Federal, Guanajuato sigue en tercer lugar a nivel nacional como uno de los estados con más disponibilidad de camas de hospital para pacientes con Covid-19.