Establecerán mesa interinstitucional para el análisis de archivos dentro de auditoría

Tras la notificación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) al municipio, se deberán establecer una mesa interinstitucional como parte de proceso para la revisión de contratos, adquisiciones, proyectos y otros documentos ante las irregularidades detectadas y daño al erario público por más de 200 millones de pesos, informó Guillermo García Flores Secretario del Ayuntamiento.

Inicia auditoría en contra de la administración de Betty Hernández

El pasado jueves, el municipio fue notificado sobre el inicio de la auditoría integral, que se realizará por parte de la ASEG a la pasada administración de la ex alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, tras el proceso de entrega recepción, donde la administración municipal actual detectó irregularidades y afectaciones al erario público por más de 200 millones de pesos.

Sobre el tema, Guillermo Flores García, Secretario de Ayuntamiento, explicó que este proceso no es sencillo, ya que lo resultados de la misma, se verán posiblemente reflejados en el 2023, ya que revisarán peso por peso, porque en este año terminará solo el proceso de investigación.

“Se espera que este año se termine solo el proceso de investigación, los resultados posiblemente los tendríamos el siguiente año, como es integral se va evaluar cada peso que se gastó la administración, en este sentido nosotros ya fuimos notificados de este proceso”, detalló el funcionario.

Así mismo, el Secretario del Ayuntamiento explicó que el siguiente paso, es conformar el equipo enlace con la auditoria para la entrega de información que así se requiera y que sea de manera fluida, dicha mesa de enlace podría conformarse en próximos días.

“Lo que sigue por parte de nosotros es ver los funcionarios que estamos implicados en esta situación, aquí nosotros somos los que tenemos la información, entonces ellos nos van a empezar a requerir ciertos datos, contratos, estados financieros, nosotros tenemos que armar una mesa interinstitucional y de enlace con la auditoría para estar entregándole la información de forma fluida y que sean ellos que el auditor determine y a su vez el Congreso sancione esta auditoría”.

Finalmente, el funcionario reiteró que toda la información requerida por la ASEG será entregada y no se solapará a nadie; “desafortunadamente nos hemos dado cuenta que mucha información no se encuentra dentro de los archivos, estábamos solicitando una información que era crucial y es algo que llama la atención, los dos adeudas que tiene el municipio por dos líneas de crédito que solicitaron en administraciones pasadas no tenemos los contratos originales no están aquí, no sabemos porque, sin embargo, se siguen haciendo los pagos y no queremos llevarnos una sorpresa en este sentido”, concluyó.