Establecerá observatorio consejo ciudadano

Raymundo Gómez García, presidente del Observatorio Ciudadano informó se establecerá un consejo ciudadano con representación de los diversos sectores de la sociedad a efecto de atender situaciones relacionadas con la descomposición social, serán 14 integrantes siete hombres y siete mujeres, entre empresarios, comerciantes, campesinos, deportistas e incluso universitarios.

“Ya tuvimos una reunión con los consejeros ciudadanos que van conformar el Observatorio, queremos establecer un consejo ciudadano donde estén representados varios sectores de la ciudad, estamos invitando universidades, líderes de opinión y de sectores para tener ese aporte, en ese sentido se hizo una primera reuniones para ir afinando y entre todos decidamos hacia donde queremos ir con el Observatorio”, refirió.





En este sentido el funcionario explicó que el Observatorio Ciudadano no se enfocará a temas relacionados con el crimen organizado; “vamos a enfocarnos en lo que es Salamanca y en lo que afecta en el sentido de que tenemos una descomposición social terrible, tenemos robo a casa habitación a negocios, extorsiones, vamos empezar a hacer mecanismos para poder ayudar a la gente, es muy importe motivar a la gente a la denuncia porque sino denunciamos no tenemos herramientas no tenemos estadísticas de realmente saber que está pasando”.

“Este observatorio cada mes va hacer reporte de los diagnósticos que se han dado, repito aquí son diagnósticos, es decir como estamos, nosotros no nos vamos a pelear con las autoridades al contrario queremos coadyuvar en ese sentido de saber dónde estamos parados y hacia donde queremos ir, hay un tema de mesas de seguridad que vamos a empezar a hacer un proyecto pero primero tenemos que dar el paso uno que es conformar el Observatorio y luego el paso dos”.

Aunado a ello, Gómez García dijo que se estarán realizando más allá de la documentación, como el caso de visitar escuelas para exponer a estudiantes temas de prevención; “sabemos que no hay estadísticas y todas esas dicen que todo va bien, que ya bajo la delincuencia pero nunca nos muestran realmente las estadísticas de cuantos homicidios hay al mes o cuantos robos, esto de eso se trata, de saber bien cómo va el municipio y no solamente el Observatorio va hacer estadísticas, tenemos un plan muy agresivo de visitar escuelas con temas de prevención con nuestros niños”, concluyó.





