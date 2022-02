Esperanza, una sobreviviente del cáncer

Esperanza Muñoz, mujer de 54 años de edad, sobreviviente del cáncer de mama, padecimiento que sufrió hace cuatro años, relató a Organización Editorial Mexicana la manera en cómo esta enfermedad la llevó a modificar su vida, luego de perder su seno izquierdo, situación que en lugar de agobiarla le dio fuerzas para salir adelante.

Hoy tiene su propio negocio y sigue motivando con su testimonio a más personas que han pasado por lo mismo que ella.

En el marco conmemorativo del Día Mundial Contra el Cáncer que se celebra este 4 de febrero, Esperanza contó en exclusiva, para El Sol de Salamanca, su proceso de superación del cáncer de mama, al definirse como una sobreviviente de una de las enfermedades más letales en México. “Yo tenía 50 años cuando fui diagnosticada con carcinoma doble de origen hormonal en la etapa tres, justo el día de mi cumpleaños, recuerdo que ese día me hicieron una mastografía y fue ahí donde salió que tenía un tumor y luego para confirmar se me realizó una biopsia, donde nuevamente los resultado fueron positivos”.

Su proceso de recuperación tardó un promedio de dos años y durante todo ese tiempo, “Pera”, como le gusta que la llamen, señaló que no fue nada fácil, desde el momento que recibió la noticia se invadió de miedo su pensamiento, creyó que era su fin ya que presentaba un cáncer en etapa avanzada, aún así prefirió dar su mejor cara ante la adversidad y enfrentar su realidad como una verdadera guerrera, sacando fuerzas del amor de su familia, amigos y personas que, cercanas a ella, que nunca la dejaron sola.

Pese a enfrentarse al proceso de quimioterapias y perder su cabello, para Esperanza nunca fue opción dejar de trabajar, porque toda su vida se ha mantenido activa, con excepción de los días donde acudía a sus tratamientos.

“Tuve 25 radioterapias, todo este proceso duró dos años, en el que salí invicta, agradezco mucho a Dios y a la vida, porque me ha permitido contar mi testimonio para motivar a las personas que están pasando por esto y demostrarles que el cáncer detectado a tiempo es curable, en mi lucha también conocí personas que no lo lograron y eso me dolió muchísimo, porque eran verdaderas guerreras y que se convirtieron en mi inspiración”, explicó.

A dos años de ese acontecimiento que marcó su vida, vive cada día con la mejor actitud.

Aunque para muchas mujeres la estética se ha vuelto una prioridad, para Esperanza fue la excepción, pues una vez que le retiraron su seno izquierdo, no ha considerado someterse a una reconstrucción mamaria, pues lo más preciado para ella es seguir con vida. Hoy en día, ella se sigue considerando una mujer integra, completa, trabajadora y feliz con todo y sus cicatrices del pasado.

“Yo continúo mi vida normal, porque me considero una mujer completa, no tengo porqué estar esperando la aceptación de las personas. Yo me veo al espejo y me siento una mujer completa e integra, esta cicatriz de 14 centímetros que atraviesa mi pecho. Yo la agradezco todos los días y la veo hermosa”, exclamó con la voz entre cortada.

Esperanza a los 49 años, antes de ser diagnosticada de cáncer.

DEFINEN SOLUCIONES SSG Y CITY CÁNCER CHALLEGE

Para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, la Secretaría de Salud de Guanajuato estableció alianzas con City Cáncer Challenge para León, para la definición de soluciones sostenibles y lograr un acceso equitativo a una atención oncológica de calidad a mujeres respecto el cáncer de mama, hombres y el cáncer de próstata, niños en el cáncer infantil y elevar su esperanza de vida, además que existe la infraestructura necesaria para el tratamiento y rehabilitación.