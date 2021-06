Esperan un triste Día del Padre el 20

Jorge Jiménez Gómez, representante de bares y cantinas en este municipio, dijo que esperan un Día del Padre sin consumo de alcohol, debido a que es una fecha que no es tan rentable para el sector.

Día del Padre no es rentable para este sector.

Pese a que se avecina el Día del Padre para el gremio de bares y cantinas no esperan un gran repunte en sus ventas, pues es una fecha que se festeja más en casa que con salidas.

Luego del inicio de la pandemia por Covi-19 en el 2020 que afecto varios eventos como el 10 de mayo, para este año se pudo retomar la celebración de las madres con una mejor afluencia de gente, lo que les permitió a los comerciantes de comida poder recuperarse.

Sin embargo para este próximo Día del Padre no esperan que las ventas se eleven ya que para muchos comercios es un día común, Jorge Jiménez Gómez, manifestó que “pues la verdad no es mucha gente la que esperamos para este próximo domingo, ya que muchos prefieren festejar a su padres en casa o con un regalo casi no salen de sus hogares”.

Además comentó que poco a poco las cosas han vuelto a la normalidad, pero que sigue la preocupación derivada a diferentes factores sociales, como la pandemia, la situación de inseguridad, por lo que esperan que las cosas mejoren y con ello, reactivar su economía que ha estado en crisis desde hace más de una año.