Esperan salmantinos un cambio verdadero con gobierno de César Prieto

Un gobierno honesto, transparente, de puertas abiertas, con un buen proyecto que impulse el desarrollo económico, pero que sobre todo regrese la paz y tranquilidad que tanto se desea, son las acciones que esperan los salmantinos de la administración municipal que encabezará Julio César Ernesto Prieto Gallardo, para los próximos tres años.

Local Seguridad, prioridad de Prieto Gallardo María Magdalena Martínez, dijo que “espero más trabajo en equipo, que sean más honestos, más cuentas claras y que de verdad ataquen lo que es la seguridad y un buen desempeño de nuestro futuro presidente, eso es lo que espero (…), En cuanto al Gobierno sin comentarios”.

“Espero que este sea diferente porque la anterior dejo un mal sabor de boca y más al tratase del mismo partido, esperemos que César Prieto lo haga mejores, se ve que tiene ganas de sacar adelante a Salamanca, tengo buenas expectativas”, mencionó Soledad.

“ Pues yo espero que el gobierno nos dé más seguridad, porque este estuvo muy mal y espero un buen trabajo, porque salamanca necesita un buen gobierno que si se preocupe por los salamantinos y que no juegue con nosotros para que no nos hagan un buen trabajo no es justo”, Alicia Espinoza.

“Se espera que haga algo bueno sobre todo en seguridad, obra pública, que es lo que más se requiere en Salamanca y ojalá pueda traer alguna inversión y puede dar a los salmantinos algún bueno porque están obligados, en cuanto al gobierno saliente considero que no fue abierto y cercano y se espera que el de cesar sí”, indicó Alonso.

Por su parte, Daniela Viridiana, Oscar, Cristina, Carmen Rentería y Mariana, señalaron que sus expectativas se mantienen bajas, pues consideraron que todos los gobiernos están cortados por la misma tijera.

“Dé esperar se espera bastante, ya han sido muchos los gobierno que han estado del nabo y pues haber que sale, ya lo que esperas es lo de siempre, no esperas nada de ellos, entonces ojala se pueda ver un cambio pero lo veo difícil”, finalizó.