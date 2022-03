Esperan recurso del FOAM para destinarlos al relleno sanitario

Derivado de los ingresos por el cumplimiento del Programa de Verificación Vehicular; el municipio de Salamanca espera un recurso proveniente del Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato (FOAM), de cuatro millones de pesos, que serán orientados a la rehabilitación y mantenimiento del relleno sanitario, además de programas de reforestación en el ANP.

El titular de la Dirección de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason, dio a conocer que los más de cuatro millones asignados en este recurso, provienen en un 70 % de Gobierno del Estado y un 30 % de Gobierno Municipal.

“Este fondo ambiental que lo alimentan las verificaciones vehiculares, se va a destinar a las prioridades del municipio, entre ellas la parte del relleno sanitario y si todavía queda algún remanente obviamente todo va a ir al Área Natural Protegida, qué son los que siguen en jerarquía y donde se tienen varios proyectos, como el de reforestación y otros proyectos que no necesariamente van a una inversión material directa, sino en trabajo organizativo, educación ambiental y en capacitación para toda la parte de las inversiones que se puedan venir más adelante” dijo.

Local Autoriza SMAOT uso de primera celda en relleno sanitario

En este sentido, el funcionario municipal informó que también buscan obtener un recurso internacional proveniente del Tratado del Libre Comercio (T-Mec) de Canadá; bases que llegaron a principio de este año y para lo que ya se elaboró un proyecto que abarca temas de salud, organización, agua y otra parte en el campo productivo, por lo que resulta un programa integral, será el próximo 4 de abril cuando se dará la resolución de quien obtendrá el recurso.

Alberto de la Torre Gleason, destacó que durante la administración anterior, no se utilizaron los fondos del FOAM para el 2021, lo que resulta lamentable que ese fondo que se generó con las verificaciones vehiculares salmantinas, se perdiera un año y no sé provecho, por lo que este año no pasará.