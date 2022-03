Esperan que llegada de efectivos genere resultados

La llegada de nuevos elementos de la Guardia Nacional y Ejercito Mexicano, representa una esperanza para la población salmantina para alcanzar la tan anhelada paz que durante años permanece ausente en Salamanca, sin embargo, consideraron también que más que un desfile de efectivos, se debe contar con estrategias para acabar con la inseguridad.

Para algunos ciudadanos, la llegada de más efectivos representa la presencia de la seguridad que el municipio necesita para que las incidencias delictivas se registren a la baja, e incluso algunos han señalado que los resultados ya comienzan a notarse, como es el caso de Ricardo, quien dijo que ha sido testigo de la presencia de efectivos en las calles y como ello ahuyenta a los amantes de lo ajeno.

“Puede que sí sea suficiente (la llegada de más efectivos), igual y sí, después de unos años ya me siento un poco más seguro, de hecho lo he notado cuando voy a trabajar, yo salgo de trabajar a las 4:00 am y a esa hora siempre asaltaban algunos compañeros, ahora me ha tocado toparme con gente que se acerca con malas intenciones, pero al momento que ven la patrulla, mejor se pasan de largo y ya con eso, uno se siente más tranquilo” , explicó.

Local Refuerza Ejército y Guardia Nacional estrategia de seguridad en Salamanca

Por su parte, Guillermo, Ramón y Javier consideraron que el desfile de efectivos que se efectuó el pasado jueves en Salamanca representa más un teatro por parte de las autoridades, para simular que existe preocupación para combatir la inseguridad, pero no será hasta que exista una verdadera estrategia cuando se vean los resultados.

Karina, mencionó que, “pues dicen que llegaron 200 elementos y según me acuerdo leí en unas notas, que en enero habían llegado 100 elementos también a reforzar la seguridad, pero no se ven patrullando aquí en la ciudad es acaso que nada más hacen un festival cuando llegan pero no nos avisan cuando se van".

“Es más teatro que lo que realmente significa, no creo que vayan a disminuir mucho (los delitos), aunque también habría que considerar que el nuevo director de seguridad, es un coronel, probablemente eso ayude para que la estrategia sea diferentes y que ahora si se vean resultados efectivos, sobre todo para que la gente pueda salir a las calles con tranquilidad”, dijo Daniela Vázquez.

La llegada de 200 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional el pasado jueves, tendrán como objetivo reforzar la seguridad del municipio se sumarán a las actividades de proximidad social y disuasión del delito en zonas que se tienen detectadas con mayor incidencia.