Esperan que Informe defina rumbo del país

Los sectores de la iniciativa privada estiman que el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador deberá establecer con claridad el rumbo que tomará el país en los próximos años de su sexenio y resaltar en su mensaje los tema de la agenda de salud y económica.

Otros representantes del sector establecen que la falta de apoyos en el segmento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) no han generado una buena expectativa sobre el informe que rendirá este martes el presidente ya que consideran que en ese sector no han existido estímulos en el contexto de esta crisis económica y emergencia sanitaria.

El representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Francisco Javier Gonzáles Mijes señaló que pese a que el 2020 ha sido un año complicado esperan que este informe presidencial contenga datos de temas de agenda económica, de seguridad, obra pública así como de la pandemia por COVID-19 que establezcan la situación del país y se defina el rumbo que tomará el próximo año.



“Nos interesa mucho el tema económico que ha caído considerablemente y esperamos anuncios importantes para ver cómo vamos a cerrar este año que ha sido tan complicado, luego también de que el secretario de hacienda anunciara que muchas partidas presupuestales fueron agotadas para el 2021”, dijo el dirigente del comercio organizado.



Señaló que en cuestión de seguridad será importante conocer los alcances que se tuvieron y espera sea un tema que se refuerce por parte el Ejecutivo Federal y que se den reformas importantes, además de un panorama amplio en cuestión de la pandemia.





El vicepresidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en este municipio Oscar Macías Jasso indicó que aunque ha sido un año complicado debido a la pandemia, tanto el Gobierno Federal como el estatal ha contribuido en la recuperación para este sector, espera que se anuncie la liberación de obras, proyectos y recursos recursos para este gremio.



“Para que el sector de la construcción tenga un aliento de esperanza, que se sienta que el presidente está trabajando a favor de la re activación económica”, dijo el dirigente.



Destacó que los recientes anunció realizados para beneficiar a este gremio han contribuido a que se cuente con una recuperación del 2% después de venir en números rojos durante 2019, por lo que a nivel nacional se siente un gran avance para el sector de la construcción a nivel nacional.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García dijo que se espera un informe realista sobre la situación del país y que en su mensaje político, el presidente no siga polarizando a la sociedad.





“Que mande un mensaje de unión y estrategia bien definida para estos tiempos de crisis de salud y económica. Esperamos que anuncie más presupuesto para los estados y los municipios, pero sobre todo en los temas sanitarios y de seguridad”, clamó.





Es necesario también, sostuvo, que deje bien claros los planes en materia de infraestructura, “ojalá no se ponga echar culpas, que sea muy objetivo. Ya estamos muy desgastados en polarización. Es momento de unirnos y no caer en echar responsabilidades y estar atacando a todos los sectores...que sea un informe de resultados reales”.





Por su parte el dirigente de tablajeros y comerciantes del Mercado Municipal Tomasa Esteves, Javier Sarabia Lozano manifestó que “en relación a nuestro sector, desde un principio de la pandemia (el presidente de la república) ha tenido una postura muy firme: ´Que cada quien se las arregle como pueda”.

Dijo que el sector de los micro, pequeñas y medianas empresas así como del comercio no tienen la expectativa de que vaya a realizar anuncios importantes, ya que no se han tomado decisiones para generar créditos que solventen la crisis económica. “Yo no espero nada, a menos que cambiara tantito de opinión por el desempleo o falta de economía, pero yo no espero gran cosa. Esperamos que cambie de opinión, pero aquí lo importante es quien lo va a hacer cambiar...”





El dirigente de comerciantes dijo que las cúpulas empresariales le han hecho propuestas y no han sido atendidas, sin embargo si les está dando recursos “a los que no trabajan y nosotros que sí trabajamos, nada, a rascarnos con nuestras propias uñas”.