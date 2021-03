Esperan llegada de más vacunas Covid

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dio a conocer la lista de los siguientes 10 municipios que podrían recibir la vacuna contra la Covid-19 para ser aplicada a adultos mayores; sin embargo, aclaró que apenas es información preliminar y la llegada de los biológicos a esos municipios dependerá del envío que haga el Gobierno Federal de las dosis.





Hasta el momento Guanajuato ha cumplido sin problemas con la aplicación de las vacuns, pero aún son insuficientes.





Daniel Díaz Martínez informó que hasta el momento sólo tienen la información de que los municipios de Coroneo, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, Tarandacuao y Santiago Maravatio podrían ser los siguientes 10 en recibir vacunas para adultos mayores, pero es información que todavía necesita procesarse

Así Lo Dijo...

“Se están considerando a los municipios de menos de 100 mil habitantes, donde el porcentaje de población de adultos mayores de 60 años oscila de entre el 10 y el 15% de la población, esto porque el criterio obedece a que es muy poca vacuna para poder tener cobertura en otros municipios”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.

“Como información preliminar, y quiero aclararlo de esa manera, los municipios que probablemente reciban vacuna y todavía no sabemos si es Pfizer o CanSino, serían Coroneo, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, Tarandacuao y Santiago Maravatío, pero todavía no es una información que podamos confirmar, esto lo hago porque hay mucha información en redes sociales donde ya incluso las autoridades municipales han salido a declarar que van a recibir vacunas, todos los municipios lo harán, pero todavía no sabemos cuántas, en qué fechas y de qué marca”, señaló el Secretario de Salud de Guanajuato durante su intervención en la televisora estatal de TV4, en donde informa sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.









El Secretario de Salud de Guanajuato dio a conocer que en lo que respecta a las vacunas que fueron enviadas a Cortazar, se cumplió la meta de vacunación, pues las 13 mil 765 dosis fueron aplicadas sin problemas.