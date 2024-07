Esperan justicia para Claudia Cano, víctima de presunto feminicidio en Salamanca

A más de un año de que Claudia Cano fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental, sus familiares se mantienen en la exigencia de justicia, en tanto el imputado por el delito de feminicidio enfrenta su proceso tras las rejas.

En este sentido, familiares dieron a conocer que la audiencia de juicio se desarrollará el próximo seis de diciembre de 2024 y de darse las condiciones, éste podría ser el segundo caso de 2023 de asesinato de mujeres en razón de género que se sentencia, a pesar que durante ese año en Salamanca 37 mujeres perdieron la vida de manera violenta.

“No se ha avanzado mucho, ha habido algunas audiencias, pero el juicio es hasta el seis de diciembre, no han dicho por qué ha tardado tanto, solo que va ser este mismo año, ya que hay otros que los han dado dentro de dos años, los amparos y recursos legales que ha interpuesto el imputado han sido desechados por el juez; lo que queremos es justicia, que no lo dejen libre, que su caso no dejen el caso de mi hermana en el olvido”, relató la hermana de la víctima, María Cecilia Cano.

Los hechos

El domingo 12 de marzo de 2023, Claudia Cano fue asesinada presuntamente por su pareja identificada como Juan Enrique N.

De acuerdo con el testimonio de familiares, la pareja tenía dos meses juntos y un día antes de que Claudia fuera asesinada, les comunicó que quería separarse de Juan; la tarde del domingo, el presunto responsable de su muerte acudió a su domicilio en la comunidad de La Tinaja y la sustrajo con violencia.

Posteriormente, fue detenido en la carretera Salamanca-Valle de Santiago por ir a exceso de velocidad, pero fue entonces que oficiales de policía descubrieron el cuerpo de Claudia Cano ya sin vida dentro del vehículo y con un golpe en la cabeza, además de líquido hemático en su cuerpo.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso penal por el delito de feminicidio; de acuerdo a las investigaciones, se estableció que el sujeto, al circular sobre la carretera que va de Valle de Santiago a Salamanca, arrojó a Claudia desde la camioneta en la que viajaban, instantes después policías de Valle detuvieron al inculpado con el cuerpo de la víctima a bordo; además, se dijo que una discusión entre la víctima y su agresor detonó la presunta conducta violenta de este último.

Sentencia a feminicida

En otro caso, Marcos N. pugnará una condena de 24 años, luego de que acabó con la vida de su esposa, a quien apuñaló en reiteradas ocasiones al interior del hogar que compartían en la comunidad de Valtierrilla, el 1 de octubre de 2023.

Asesinato de mujeres

En Guanajuato de enero a diciembre de 2023 se contabilizaron 378 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales únicamente 26 fueron tipificados como feminicidios; los municipios con mayor incidencia fueron León e Irapuato, con cuatro casos cada uno, sin que se detalle en qué otras localidades se perpetró el resto.

En este periodo, en Salamanca 37 mujeres fueron asesinadas de manera violenta y de todos esos casos, sólo dos fueron tipificados como feminicidios.

De acuerdo con el artículo 325 Código Penal Federal, se tipifica como feminicidio la privación de la vida a una mujer por razones de género con las siguientes características: que la víctima presente signos de violencia sexual; lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar; relación sentimental entre el activo y la victima; amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones; que la víctima haya sido incomunicada; que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.