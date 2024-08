Espera Movilidad aprobación del nuevo reglamento para mejorar la vialidad de Salamanca

Daniel Pérez Sequera director general de Movilidad reconoció que en el reglamento de Vialidad existen algunas lagunas jurídicas que deben atenderse, pues a pesar de en el documento publicado en junio de 2018, se tienen identificadas poco más de 100 faltas sancionables, se han detectado algunas conductas en las que los agentes no pueden emitir la infracción correspondiente como la invasión de espacios de estacionamiento para automóviles de parte de motociclistas y viceversa en la periferia del Tomasa Esteves.

Violan motociclistas reglamento Vial al circular por ciclovías en Salamanca

“Con respecto a eso no puedo multar a los que no respeten el este el lugar específico, porque nuestro reglamento no nos lo permite; pero en el siguiente reglamento en la propuesta que ya tenemos que está para revisar, en ese sí vamos a poder infeccionar a quien no cumpla con estacionarse en los lugares ex profeso (…) pues no está contemplado o sea ni para uno ni para el otro, pero en el siguiente reglamento, que viene más completo ahí sí va a estar contemplado todo eso”, aceptó.

En este aspecto, el funcionario dio a conocer que la integración del nuevo reglamento ya se trabajó en la Comisión correspondiente, por lo que se espera que pase por el Ayuntamiento para que se haga la revisión y en su caso la aprobación, y con ello atender algunas situaciones sancionables que anteriormente no se contemplaban, así como otras que constituyen un riesgo para los propios automovilistas que se estarán establecidas en el nuevo reglamento.

“Bueno ya lo tenemos listo, nosotros ya estamos en espera nada más de que pase a Cabildo y que se haga la revisión y se haga la aprobación (…) realmente viene muy completo, le hemos añadido muchas cosas, hemos observado la mayoría de las necesidades que se tienen por las faltas lo tenemos contemplado, por ejemplo el determinar que los niños vayan en el asiento trasero que no está contemplado, eso ya abonamos al nuevo reglamento, entre otras cosas”, explicó.

En materia de infracciones y sanciones el documento incluirá también las faltas que consistirán en multas a ciclistas que no desciendan de su unidad en plazas públicas y zonas peatonales, ya que a pesar de estar prohibido y contar señalética en el Andador Revolución y el jardín Constitución, ciudadanos continúan cruzando a bordo de sus bicicletas, situación que será sancionada en el nuevo reglamento.

Así mismo, el director general de Movilidad agregó que uno de los sectores con más faltas registradas son los motociclistas, por lo que también hizo un llamado a conducir este tipo de unidades de manera responsable; “estamos constantemente atentos a que no vayan más de dos personas, a que circulen con su equipo de seguridad que es el casco, sin embargo, nos rebasa hay mucha inconsciencia por parte de la ciudadanía, lo que provoca que a falta del buen uso y a falta también de respetar el reglamento los accidentes en algunos casos son fatales”, concluyó.