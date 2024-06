Especialista afirma que al menos 15 alcaldes y diputados en Guanajuato están vinculados con el narco

CELAYA, Gto.- “Ocho alcaldes electos vinculados con el narco son una cifra muy conservadora, yo considero que hay cuando menos 15 y también diputados”, expresó David Saucedo Torres, experto en materia de seguridad, respecto a las declaraciones del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en ese sentido.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Esto no es de ahorita, cuando menos en los últimos tres procesos electorales de renovación de alcaldías ha habido narco-alcaldes, incluso con episodios muy sangrientos” dijo, recordando el caso del alcalde electo de Jerécuaro Rogelio Sánchez Galán, hace algunos años, después el asesinato de José Remedios (candidato en Apaseo El Alto).





Local Homenajean a Remedios Aguirre

“El crimen organizado ha participado en los procesos electorales de Guanajuato cuando menos desde hace 12 años y ha habido penetración del mismo en los gobiernos municipales, pero de todos los partidos y no solo los que el gobernador tiene en mente, que seguramente son algunos personajes de partidos como Morena, el MC o el Verde que son los más notorios, lo que ocurre con muchos candidatos o alcaldes del PAN, es que entran químicamente neutros, pero ya en el ejercicio del poder, por presiones o por sobornos se incorporan a la logística y respaldo de las organizaciones criminales”.

Saucedo manifestó tener un mapa muy distinto: “Son más narco-alcaldes los que hay funciones y seguramente habrá también alcaldes electos en esta misma condición, quizá los más dramático de todo esto es el dominio criminal que habrá en varios municipios, quizá el más conocido y que se publicitó mucho fue el de Villagrán, con Juan Lara, y el propio gobernador en alguna ocasión hizo alusión a este hecho, pero también alcaldes del PAN, del PRI, de Morena, han estado en esa misma condición”.

Puntualizó que el gobernador es corresponsable de esta condición “y lo que hace es curarse en salud, tratar de decir que él avisó a tiempo o no estaba en sus manos, sus declaraciones dice que él no es legislador, pero bueno, todos sabemos que él tiene el control del Congreso local, con la bancada mayoritaria del PAN”.

“En efecto, no se han instaurado en Guanajuato algunos mecanismos, en Guanajuato existe la desaparición de poder de Ayuntamientos ante este tipo de situaciones irregulares, pero desde hace tiempo los gobernadores se han resistido a ejercer esta facultad”.





El crimen organizado ha participado en los procesos electorales de Guanajuato cuando menos desde hace 12 años. | Foto: Archivo / El Sol del Bajío





“Tenemos que enfrentar la narco-política, la narco-democracia, no basta el señalamiento, el anuncio, el estigma, con fines mediáticos y político-electorales,

entiendo que la declaración (del gobernador) va en ese sentido, así como las declaraciones previas que se han hecho señalando a distintos candidatos o alcaldes, en su momento Hugo Estefanía (de Cortazar), Carmen Ortiz de Apaseo El Alto, o Juan Lara, pero todos únicamente son con un fin político-electoral, mediático, no tienen una expresión judicial, si seguimos jugando a descubrir la narco-política, pero no llevarlo al terreno judicial, pues entonces lo único que estamos haciendo es política”.

Describió que la penetración del narcotráfico en las distintas esferas del poder político en Guanajuato tiene varias implicaciones, en primer término el crimen organizado ejerce el control de las policías locales, ante la pasividad del gobierno del estado ante estos hechos, y las autoridades estatales se deslindan de alguna manera diciendo que está fuera de su responsabilidad puesto que se trata de autoridades electas, y que llegaron con el voto popular y que pueden ellos revocar, aunque sí pueden hacerlo de acuerdo a la Constitución local, que prevee la revocación de mandato ante este tipo de situaciones, y el gobierno federal, en este mismo sentido, también es omiso y alega que no está tampoco en el área de su responsabilidad”.

Policiaca Asesinan a Hugo Estefanía en Cortazar

“Dudo que en este momento tengan los elementos de prueba para proceder, en efecto, algunos de los candidatos electos, son familiares de jefes de plaza de los distintos grupos de narcotráfico, pero hasta donde yo sé, el Código Penal no prevee esto y la culpabilidad es familiar, se tendría que demostrar que el vínculo familiar también tiene un vínculo criminal y que de ahí está derivando en un vínculo político”.

Agregó que lo que tiene el gobernador son probablemente fichas informativas en donde algunos familiares de candidatos han estado vinculados a procesos penales, y acusaciones por crimen organizado, pero no tiene ningún proceso avanzado, solo informes de inteligencia que no se han judicializado, con escuchas de inteligencia, seguimiento de personas, drones, pero que no se han presentado como tales las denuncias ante la instancia correspondiente”.

David Saucedo no descartó que en algunos triunfos electorales hubo la participación de algún cartel; “lo que tenemos es que en algunos municipios, los alcaldes que se estaban reeligiendo o los candidatos punteros tenían el respaldo de grupos criminales o del grupo rival que estaba buscando un proyecto político alterno para llegar al poder en los municipios, que son varios, en donde los candidatos de uno u otro bando, de Morena o del PAN, recibían el respaldo o el rechazo de grupos criminales, porque en su caso tenían el respaldo de otro grupo, tenemos municipios donde para llegar al poder se requiere el visto bueno y aprobación de los grupos criminales que tienen el control de la zona”.

Finalmente, descarto que se dé una pacificación, y puntualizó que tiene una opinión diferente a la narrativa oficial en el sentido de que se va a dar una pacificación paulatina y que se han reducido los homicidios y las desapariciones, que se recuperó la tranquilidad en varias zonas, “sí hay reducciones de homicidios en algunas zonas, pero se debe a que los propios grupos criminales modifican las escenas, sí hay una reducción de los cadáveres encontrados, pero porque los están ocultando en las narco-fosas, se exhiben menos cadáveres porque a los cárteles les conviene”.

“Sí hay en algunos casos la entrada de las autoridades en algunas zonas, como es el caso de Santa Rosa de Lima, porque los carteles prefieren no hostilizar a los convoyes que entran, pero la actividad sigue a todo lo que da; sí se redujo el robo de combustible, pero se incrementó la extorsión y el secuestro, es una cifra negra que no reportan las estadísticas oficiales, para mí es el factor más dramático, que es la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder, ya no solo los municipios, lo que ya tiene rato, y no me extrañan las declaraciones del gobernador, me extraña que las haga demasiado tarde, al final de su mandato, cuando esto empezó en el sexenio de Miguel Márquez, lo que sigue es que Guanajuato no ha tocado fondo, al tener narco-alcaldes tan claramente identificados va a ocurrir lo mismo que en estados como Puebla, Michoacán, Oaxaca, con el asesinato de alcaldes en funciones o antes de que tomen posesión, va a ocurrir lo mismo que en otras entidades, con asesinatos de integrantes de gabinete, Guanajuato, seguirá con una larga espiral de violencia y todavía no toca fondo”, reiteró finalmente.