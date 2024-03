Es un delito tener a los perros en azoteas: SURBA

La asociación Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA) invita a la población de Salamanca a no tener a sus mascotas en las azoteas o en lugares expuestos al sol, ya que esto puede causar el fallecimiento del animal por las altas temperaturas.

“Dentro de la campaña que estamos iniciando, estamos concientizando de que no los tengan en la azotea, ni amarrados, expuestos al sol sin agua ni comida, porque estarían violentando uno de los principios básicos de bienestar animal que es la ausencia de incomodidad o malestar físico térmico; ellos deben de tener un buen espacio en donde tengan aire, luz”, señaló Argelia Ramírez, integrante de la asociación SURBA

Es importante que los dueños tengan conocimiento que tanto los gatos como los perros manejan una temperatura corporal totalmente diferente a la de los seres humanos, por lo que deben de pasar más tiempo para poder bajar las altas temperaturas.

“Si no tienen un buen aislante térmico o ventilación o abajo de una lámina o una casa de plástico, obviamente retardan su proceso de enfriamiento y se les da un golpe de calor, pueden acudir con un ataque de taquicardia y pueden fallecer; no los pueden tener en el patio o como guardianes en los talleres mecánicos y comercios amarrados y así potencializar el calor solar directo, lo cual si no les da el sol directo y con las láminas es más fuerte y todavía hay muchas personas que los tapan con láminas o casitas de plástico”, explicó.

Argelia Ramírez, concluyó que “en caso de que este animal esté expuesto al sol, tenga un golpe de calor y fallezca es un delito por parte del dueño”