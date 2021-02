Es responsabilidad de familiares cuidar a los adultos mayores

Ante el decretó de la Cámara de Diputados de aprobar sanciones que impliquen hasta cuatro años de prisión a quienes abandonen a un adulto mayor, la directora del Asilo de Ancianos La Conferencia, Maricruz Martínez Muñoz, lamentó que se tengan que implementar este tipo de penas para que se cumplan con una responsabilidad.

La medida se implemento porque este sector es cada vez mayor.

Esta reforma al Código Penal Federal establece que el delito de abandono de un adulto mayor se perseguirá a petición de la parte ofendida y se detalló también que al que sin motivo justificado abandone a un adulto mayor a quien esté obligado a cuidar, sin recursos para atender sus necesidades básicas, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión, o incluso una multa de 180 a 360 días.

La directora de asilo de ancianos de Salamanca indicó que este tipo de medidas se están llevando a cabo debido a que la población de adultos mayores es cada vez más notoria, eso vuelve más evidente la situación de obligatoriedad de los hijos para con las personas de la tercera edad.

“Es lamentable que se tengan que ejercer este tipo de sanciones para que no se abandone a un adulto mayor, es importante concientizar a la sociedad que el adulto mayor no es una persona que no sirve, sino que gurda un gran tesoro en sus experiencia y mundo recorrido”, explicó.

De acuerdo al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, la población de 60 años o más es un sector social y económicamente necesitado, por lo que se estima que cerca del 47% viven situación de pobreza y entre el 20 y 30% sufren violencia física, psicológica y económica, entre las que destaca el abandono.